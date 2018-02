Uitdager van Eli Iserbyt bij beloften is EK-voorval nog niet vergeten en pookt spanning nog wat op: "Als hij dat nog eens doet, ga ik niét in de remmen" Thomas Lissens

04 februari 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 5 Veldrijden De profs beginnen straks om 15 uur aan hun WK, maar om 11 uur is het eerst de beurt aan de beloften. En waar bij de profs gevreesd wordt voor een onemanshow van Mathieu van der Poel, lijkt het bij de U23 wél een spannende strijd om de regenboogtrui te worden. Eli Iserbyt (20) zal moeten afrekenen met het Britse toptalent Tom Pidcock (18).

Dat de West-Vlaming dat kan, bewees hij onder meer begin november op het EK in het Tsjechische Tabor. Iserbyt klopte Pidcock toen in een sprint met twee en die finale ligt bij beide renners nog vers in het geheugen. Even was er immers vrees voor een diskwalificatie van Iserbyt, omdat de Brit hevig protesteerde. Iserbyt deed volgens hem in volle sprint de deur dicht, maar de UCI-commissarissen behielden de uitslag na het bekijken van de televisiebeelden. Iserbyt mocht de wit-blauwe trui aantrekken op het podium.

"Ik ben me van geen kwaad bewust", zei Iserbyt toen zelf over zijn sprint. "Ik heb Pidcock nooit zien komen, dus er kan toch geen probleem zijn? Ik vatte de sprint aan op de rechterkant van de weg, keek steeds voor mij uit en omdat de wind van rechts kwam, besloot ik om zo dicht mogelijk bij de afsluiting te blijven. Ik heb hem nooit zien komen en koos dus mijn eigen lijn."

Bekijk de sprint van Tabor hieronder (vanaf 3'50''):

Pidcock: " Het blijft een strijd, maar je moet de smeerlap niet uithangen"

"Dat voorval neem ik zeker mee naar het WK", vertelde Iserbyt ons in een uitgebreid interview. "Ik heb er lessen uit getrokken en weet zeker dat zoiets me nooit meer zal overkomen. Als Eli me nog eens probeert om het gaatje zo klein mogelijk te maken, dan duik ik er gewoon in. Hoe klein het ook is, ik zal niet meer in de remmen gaan. Als ik dan val, dan zal hij gediskwalificeerd worden."

"Akkoord, je kan het gaatje zo klein mogelijk proberen te maken. Maar de deur helemaal dicht doen, dat vind ik niet kunnen. Je mag het je tegenstander zo moeilijk mogelijk maken, het blijft een strijd, maar je moet de smeerlap niet uithangen. In Valkenburg wil ik sportieve revanche nemen."

Pidcock ziet de twee jaar oudere Iserbyt als zijn voornaamste concurrent, al verwacht hij ook andere namen op het voorplan. "Adam Toupalik en regerend beloftewereldkampioen Joris Nieuwenhuis worden eveneens te duchten tegenstanders. Maar ik verwacht toch vooral weerwerk van Eli. Ook vanwege het vele klimwerk dat ons te wachten staat."