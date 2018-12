UCI zet aftelklok neer naast geïrriteerde Van Aert, die ook sneert naar Van der Poel: “Als ik al 20 crossen gewonnen zou hebben, zou ik me wel in andere dingen druk maken” XC

23 december 2018

19u34

Bron: Sporza 9 Veldrijden Opmerkelijk beeld na de Wereldbekercross in Namen. De UCI plaatste een aftelklok in de tent waar Wout van Aert op de rollen aan het uitrijden was . De wereldkampioen kreeg tien minuten om naar de ceremonie te komen. “Het deed me een beetje denken aan mijn schooltijd”, vertelde een geïrriteerde Van Aert aan Sporza.

Begin deze week zei Mathieu van der Poel dat hij zich stoort aan het uitrijden van Van Aert na elke cross. Zo schuift de podiumceremonie soms wat op. “Jammer dat Mathieu me er niet zelf over aangesproken heeft in plaats van zijn ongenoegen te uiten via de media”, reageerde Van Aert er later op.

Het gedoe rond dat losfietsen was blijkbaar tot bij de UCI gewaaid. Plots stond er na afloop van de Wereldbekermanche in Namen een timer in de interviewtent. “Ik heb daarnaast deze week een waarschuwing of ik weet niet hoe ik het moet noemen gekregen van de UCI, dat ik me toch sneller moet klaarmaken voor het podium. Dat werd ingeleid door Mathieu, die daar blijkbaar onvrede mee had”, aldus Van Aert bij Sporza.

Losrijden op de rollen voor @WoutvanAert... maar mét een timer vanaf nu! ⏱ pic.twitter.com/FYS68fZTWT Play Sports(@ playsports) link

“Ik heb daarnet al aan de UCI gezegd dat er volgens mij wel andere problemen zijn die eerst op te lossen zijn. Het deed me een beetje denken aan mijn schooltijd, waar ik sprintjes moest trekken met mijn fiets om op tijd te zijn. Daar kon ik mij toen ook in opjagen. En nu weer. Ik vraag me af of dit de ideale oplossing is”, vervolgde de wereldkampioen.

Van Aert sneerde ten slotte ook nog naar Van der Poel. “Ik kan Mathieu helemaal geen pijn doen dit jaar. Toch heeft hij het er blijkbaar moeilijk mee dat ik 2 minuten langer nodig heb om gewassen te zijn. Als ik al 20 crossen gewonnen zou hebben, zou ik me wel in andere dingen druk maken, denk ik.”