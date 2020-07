UCI presenteert kalender Wereldbeker veldrijden: manches overlappen niet met Ronde en Roubaix Redactie

01 juli 2020

17u21 1 Veldrijden De Internationale Wielerunie UCI heeft de kalender van de Wereldbeker veldrijden bekend gemaakt. De eerste manche vindt op 1 november plaats in Overijse, het slotakkoord wordt traditiegetrouw in het Nederlandse Hoogerheide afgewerkt. Ook Wachtebeke, Zonhoven en Diegem behoren komend seizoen tot de Wereldbeker.

De Wereldbeker veldrijden krijgt een nieuw gezicht. In totaal zullen er elf veldritten afgewerkt worden. Dat zijn er drie minder dan oorspronkelijk de bedoeling was. Door het coronavirus stelt de UCI de manches in Waterloo, Dublin en Antwerpen uit naar volgend seizoen. De veldrit in Zonhoven neemt de plaats van Antwerpen in.

Dankzij de nieuwe kalender zullen de WB-veldritten niet overlappen met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Vorig seizoen won Toon Aerts (Telenet Fidea Lions) het eindklassement in de Wereldbeker.

