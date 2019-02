Tweede goud voor Groot-Brittannië, Tom Pidcock vergalt de droom van Eli Iserbyt: “Ik hou van dit parcours” DMM

02 februari 2019

14u07 0 Veldrijden Wat een oplawaai. Wat een passage. Wat een wereldkampioen. Tom Pidcock heeft met overmacht de wereldtitel veldrijden gewonnen bij de beloften. De 19-jarige Brit was een maatje te groot voor Eli Iserbyt in Bogense. De Fransman Benoist werd derde.

Het was een zelden geziene passage, iets voor half koers bij de beloften. Tweevoudig wereldkampioen Eli Iserbyt keek na drie ronden aan de kop van de wedstrijd even over zijn schouder. Onze landgenoot had in een enthousiast crossbegin de leiding in handen genomen. Tom Pidcock had het daarbij vanop de tweede rij bekeken. De Brit moest zelfs even van de fiets in de materiaalzone, maar echt zorgen leek hij zich daarbij niet te maken. Pidcock schoof op en haalde plots vanuit het niets de hamer boven.

De grote uitdager van Eli Iserbyt flitste op de rechte strook langs de Deense kust in één ruk een gat van zeven seconden dicht. Hij ging op en over Iserbyt en verkocht onze landgenoot zo een stevige optater. De wereldkampioen van de voorbije twee jaar probeerde zich nog in het wiel van de Brit te knokken, maar dat kreeg hij niet voor elkaar. Iserbyt betaalde de tol voor zijn eerdere inspanningen in de wedstrijd.

Pidcock was de piste in. Het gat werd groter met de seconde. Iserbyt keek zo plots aan tegen een achterstand van 20 seconden. Een fysieke en vooral mentale tik voor Iserbyt, die in Bogense van een derde wereldtitel op rij droomde bij de beloften. In de strijd om de tweede plaats herpakte de veldrijder uit Bavikhove zich wel. Nog voor de laatste ronde was hij zeker van zilver, terwijl Antoine Benoist derde werd. Pidcock zelf mocht in de laatste hectometers volop beginnen vieren. De Brit ging vorig jaar nog helemaal onderuit op het WK in Valkenburg, maar heeft nu zijn revanche te pakken. Voor Groot-Brittannië is het de tweede wereldtitel van de dag, na goud voor Ben Tulett bij de junioren. Niels Vandeputte werd tweede Belg op plaats tien, Lander Loockx was elfde.

Tom Pidcock: “Ik hou van dit parcours”

“Het ging vrij goed”, vertelde Pidcock meteen na de finish. “Ik was gisteren zo nerveus en zo opgewonden. Ook vandaag bleef ik dat gevoel behouden. Ik hou van dit parcours. Ik wou Iserbyt aanvallen op een plaats waar hij het niet zou verwachten. De snelheid waarmee ik hem voorbij ging was hoog genoeg. Ik wist dat hij al heel goed moest zijn om daar op te antwoorden. We verwachtten allemaal sneeuw, maar in de plaats kregen we wat modder. Dat was de reden voor mijn fietswissel. Mijn ketting sloeg door een beetje modder soms over. Daarna ging beter. Het voelt goed om deze regenboogtrui opnieuw aan te trekken na mijn titel bij de junioren. Twee op twee voor Groot-Brittannië? Geweldig hé. We worden er stilaan goed in. Er is een sneeuwbaleffect opgetreden door onze prestaties bij de jeugd. (sarcastisch) Helemaal geen druk voor onze twee Britse dames nu.”

It’s another GOLD 🥇 for 🇬🇧 as @Tompid becomes the 2019 Men U23 UCI Cyclo-Cross World Champion! 🌈 #Bogense2019 pic.twitter.com/ASVcuWOssx UCI Cyclocross(@ UCI_CX) link

Rudy De Bie: “Zo’n acceleratie zie je zelden nog in het veldrijden”

De wereldtitel van Iserbyt had ook een klein Belgisch randje. Rudy De Bie is coach van Pidcock en was dan ook blij met de wereldtitel van zijn pupil: “Al bij al leek het een vrij makkelijke zege. Hij was er goed op voorbereid. We wisten dat het een tweestrijd met Eli Iserbyt ging worden. Tom heeft dat verstandig aangepakt om hem op een bepaald moment de nek om te wringen.”

“Eli was mijn inziens iets te agressief bij de start, maar goed, hij ging uit van zijn eigen sterkte en wilde de anderen op die manier versmachten. Het werd een poging tot, want hij is op de counter van Tom gelopen. Een ongelofelijke acceleratie van Pidcock, iets wat je nog zelden in het veldrijden ziet. Nu gaan we eten met de ouders van Tom. Maar uiteraard een beetje met een dubbel gevoel, want in blijf ook een supporter van de Belgen.”