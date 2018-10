Twee op twee: Van der Poel blijft ook in Brico Cross Ronse aan honderd procent afwerken DMM

07 oktober 2018

16u01 9 Veldrijden Mathieu van der Poel blijft zijn prille veldritseizoen afwerken aan honderd procent. De Nederlander won na zijn eerste cross in Meulebeke nu ook de Brico Cross in Ronse. Wout van Aert en Michael Vanthourenhout reden op een afstand(je) naar de dichte ereplaatsen.

Wie was het best gerecupereerd van zijn inspanningen in Meulebeke? En in hoeverre zou het klimparcours van Ronse doorwegen op de afgetrainde lichamen van Mathieu van der Poel en Wout van Aert? Feit is dat de eerste won in Meulebeke en de tweede deze week nog zijn nieuwe sponsor bekendmaakte.

Bij het startschot een verrassende naam. Sieben Wouters dook als eerste het veld bovenop de Hotondberg in. De rest volgde in één lange sliert op het wiel van de jonge Nederlander. Na één ronde nam Michael Vanthourenhout het commando over. De West-Vlaming trok een eerste keer door, gevolgd door een speldenprik van Wout van Aert.

Geen afscheiding ondanks twee stevige pogingen. De beteren bleven een halve cross dicht bij elkaar. Af en toe leek er iemand op weg naar een gaatje, maar tevergeefs. Vooral Van der Poel moest enkele keren aan de bak. Van Aert en Vanthourenhout toonden zich het bedrijvigst vooraan.

Iets over driekwart wedstrijd dan toch eens Van der Poel zelf. De Europese kampioen nam voor het eerst resoluut de kop van de wedstrijd, trok stevig door, flirtte even met de valpartij, maar bleef beuken. Van Aert en Vanthourenhout moesten een gaatje laten. De vogel was gaan vliegen.

Van der Poel keek niet meer om en zag dus niet dat ook Van Aert en Vanthourenhout een klasse beter waren dan de rest. De twee maakten er een spannend robbertje van om de tweede plaats. Uiteindelijk zou de wereldkampioen het na een kort sprintje bergop halen. Gianni Vermeersch reed naar een knappe vierde plaats. Voor Van der Poel is het twee op twee. Van Aert eindigde nu al in elke van zijn vijf gestarte veldritten als op de dichtste podiumplaats.

Van der Poel: "Had er geen goed oog in bij de verkenning"

"Ik had er geen goed oog in bij de verkenning om eerlijk te zijn. Ik was niet helemaal hersteld van gisteren, maar gelukkig kwam ik steeds beter in de wedstrijd. Het gesloten karakter van de koers heeft mij wel geholpen. Ik had direct door dat het met een versnelling op het einde moest gebeuren. Daarom heb ik vrij afwachtend gekoerst. Dat mocht ik ook wel niet té veel doen, want ik moest doorheen de cross toch wel enkele gaatjes op vooral Wout en Michael dichtrijden."

"Dit was een snelle, maar lastige omloop. Het is heel moeilijk om het verschil te maken omdat niemand zijn inspanning lang kan doortrekken. Het was dus belangrijk om je aanval goed te timen. Ik ben blij met deze zege en voel me ook gerustgesteld. De tweede cross in twee dagen tijd is nog zo slecht niet verlopen."

Van Aert: "Overdaan door in aanval te trekken"

Wout van Aert reed voor de vijfde keer op rij naar een tweede plaats. "Ik voelde me goed in de koers, maar ik heb me overdaan door in de aanval te gaan. Ik was niet gerecupereerd van die inspanningen halfweg koers toen Mathieu ging. Ik had snel door dat het in de finale voor de tweede plaats was. We zagen een mooie cross vandaag. Ik moest enkel mijn aanvallen beter timen. In het verleden is dat hier wel nog gelukt, maar vandaag niet. In de laatste ronde voelde ik ook een beetje de tol van het weekend. Dat kan dus nog beter."

Michael Vanthourenhout: "Blij met podium"

"Ik hou een goed gevoel aan deze cross over. Ik ben ook blij met het podium. Het doet altijd deugd om daar te staan na een dubbel crossweekend. Gisteren was ik wat gefrustreerd teruggekeerd van Meulebeke, maar ik kon de focus snel op vandaag leggen. Dat is een goeie keuze gebleken. Ik voelde me sterk vandaag en reed telkens op de tweede of derde plaats rond. Dat is goed gelukt. Of er nog iets meer in zit? Het is nog vroeg op het seizoen en als ik zie dat Mathieu nog maar één weekend crosst, dan zal ook hij nog veel verbeteren. We bekijken het week per week en zullen dan wel zien wat de uitslagen geven."