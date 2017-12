Twee op twee: ontketende Van Aert speelt straffe soloslim in Sint-Niklaas XC

Wout van Aert heeft de Waaslandcross in Sint-Niklaas naar zijn hand gezet. De wereldkampioen soleerde met overmacht naar zijn tweede zege op rij. Toon Aerts werd tweede op ruime afstand, zijn ploegmaat Quinten Hermans vervolledigde het podium.

Geen Mathieu van der Poel in Sint-Niklaas. De Europese kampioen is nog niet hersteld van zijn fikse verkoudheid en paste met het oog op de drukke crossperiode die volgt rond de feestdagen. Slechts één favoriet dus vandaag: Wout van Aert. De wereldkampioen had na zijn stage uit Spanje duidelijk zijn goede benen teruggevonden, getuige zijn knappe zege in Namen.

Toon Aerts schoot het snelst uit de startblokken en dook dan ook als eerste het veld in. Enkele posities verder kwamen Tom Meeusen en Wietse Bosmans met elkaar in aanraking. Vooral die laatste bleef lange tijd op de grond liggen, maar kon alsnog zijn weg voortzetten.

Pas na 25 minuten kwam Van Aert voor het eerst aan de leiding. De Lillenaar reed vervolgens als enige door de zandstrook en nam zo afstand van de concurrentie. Het begin van een geweldige solo. In de achtergrond vochten Toon Aerts, Quinten Hermans en Tim Merlier een robbertje uit voor het podium.

Uiteindelijk was het het duo van Telenet Fidea Lions dat knokte voor plek twee en drie. Een duel waar Aerts in de slotfase het laken naar zich toetrok, maar dan wel op ruime afstand van een ijzersterke Van Aert. De wereldkampioen boekte zo zijn zesde zege van het seizoen. Hermans mocht als derde mee op het podium, David van der Poel en Tim Merlier maakten de top vijf compleet.

