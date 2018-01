Twee kenners over de aanstaande hervormingen in veldritland: "Niets overhaast beslissen of het project is gedoemd om te mislukken" Glenn Van Snick

Bron: Eigen berichtgeving 16 Photonews Veldrijden Hervormingen staan op til binnen de veldritwereld. Te veel crossen, te veel klassementen en te weinig vedetten. De fans kijken liever op de buis. Daarom is volgens de Internationale Wielerunie (UCI) een grondige reorganisatie broodnodig: een nieuw prestigieus criterium met 20 tot 25 manches ligt op tafel. "Een slecht idee", volgens Bart Wellens, "maar vernieuwingen zijn wel nodig", vindt Roland Liboton.

Dat de mensen hun weg niet meer vinden naar het parcours, wordt volgens Roland Liboton - viermaal wereldkampioen én tien keer na elkaar Belgisch kampioen - verklaard door twee factoren. Enerzijds het ontbreken van echte concurrentie voor de twee grote tenoren, anderzijds het uitvoerige tv-aanbod.

"In tegenstelling tot velen denk ik níét dat de interesse voor de cross is afgenomen door het afzwaaien van de vroegere grote namen, zoals Sven Nys of Niels Albert", begint het veldriticoon zijn verhaal. "Met Wout van Aert en Mathieu van der Poel hebben we immers twee vedetten die het spektakel verzorgen en de handen op elkaar krijgen. Het wordt wél een probleem als een van beiden afwezig is. Dan verdwijnt alle strijd, omdat niemand anders de handdoek opneemt. De crossers die rijden voor de derde plek geven te makkelijk op en gaan het duel niet aan. Dat komt de aantrekkelijkheid van de sport natuurlijk niet ten goede."

Businessmodel

Toch wijst Liboton niet enkel naar de renners, hij stelt ook het hele businessmodel in vraag. "De supporters haken af omdat er een overaanbod is op tv", gaat de man verder. "Er zijn simpelweg te veel crossen op de buis. Twee dagen na elkaar, op zaterdag én op zondag, kunnen de mensen vanuit hun zetel naar hun favoriete sport kijken. Ze zien dan nog eens meer dan dat ze op het parcours zouden staan. Dat moet veranderen, maar of een nieuw klassement zoals de zogenaamde 'Super League' hier de oplossing is, weet ik niet. Bovendien vind ik het belangrijk dat de kleine crossen toch ook blijven bestaan. Maar er zijn sowieso vernieuwingen nodig binnen de crosswereld, daar ben ik mee akkoord. Dat ze denken om enkele wijzigingen aan te brengen, vind ik dus al een goed teken", besluit Liboton.

Wellens: "Moeilijke evenwichtsoefening"

"Ik denk dat we toch een onderscheid moeten maken tussen de klassiekers en de kleinere losse crossen", vindt Bart Wellens - tweemaal wereldkampioen en Belgisch kampioen en huidig ploegmanager van Steylaerts-Betfirst. "Als we naar de grote wedstrijden kijken, genre Koppenbergcross, dan staat daar toch nog 20.000 man langs de kant. Maar ik kan wel begrijpen dat de kleinere crossen - vooral degene die niet gebonden zijn aan een klassement - het lastiger hebben."

De reden? Ook Bart Wellens verwijst naar het aanbod op televisie. "Het is ergens logisch dat mensen geen vijftig kilometers willen rijden, een toegangsticket betalen en ook nog eens een prijzige hamburger moeten kopen terwijl ze thuis in de zetel de cross even goed - zelfs beter - kunnen bekijken. Ze zenden zelfs de wedstrijden van de vrouwen uit. Het is warmer en goedkoper om niet te gaan."

"De organisatoren zijn dus de dupe van het tv-format, dat niet alleen voordelig is voor de supporters, maar ook door de sponsors gesteund wordt. Elke seconde dat mijn team in beeld rijdt, ben ik dolgelukkig. Die tv-crossen reduceren is dus niet evident en is alvast een moeilijke evenwichtsoefening. Maar rekening houdend met de aantrekkelijkheid van de sport ben akkoord dat er te veel crossen op tv worden uitgezonden."

Maar of de oplossing ligt in een nieuw regelmatigheidscriterium met twintig à vijfentwintig crossen, betwijfelt de ploegleider. "In tegenstelling tot wat UCI-coördinator Peter Van den Abeele aanhaalde, denk ik dat de veldritfans wél nog steeds weten welke cross bij welk klassement hoort", verklaart Wellens. "Alles in één klassement stoppen lijkt me dus een slecht idee. Hoe beslis je welke crossen daarin komen? En wat is de compensatie voor de organisatoren en nog veel belangrijker: de renners zelf? Daar moet heel goed over nagedacht worden en kan niet zomaar op een maand beslist worden. De UCI moet met de juiste mensen samenzitten, zeker hun tijd nemen en goed nadenken hoe dit aan te pakken. Anders is dit project gedoemd om te mislukken", waarschuwt Wellens.

