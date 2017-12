Pidcock vloert Iserbyt in sprint bij beloften en is zeker van eindwinst Wereldbeker, Kopecky juicht bij junioren Redactie

Bron: Belga 0 BELGA Veldrijden Thomas Pidcock heeft de Wereldbekermanche in Heusden-Zolder op zijn naam gezet. De belofte van de Telenet-Fidea Lions vloerde in de sprint Eli Iserbyt (Marlux-Napoleon Games). Joris Nieuwenhuis (Sunweb) vervolledigde het podium. Pidcock is, met nog twee manches te gaan, al zeker van het eindklassement in de Wereldbeker.

De vijfde manche voor de beloften werd een wedstrijd gedomineerd door drie renners: de Nederlander Joris Nieuwenhuis, de Brit Thomas Pidcock en onze landgenoot Eli Iserbyt. Het was Nieuwenhuis die fel van leer trok in de beginfase en een klein kloofje sloeg met de rest van het pak.

Uiteindelijk wisten Iserbyt en Pidcock snel aan te pikken en kregen we een leiderstrio vooraan waar voortdurend de koppositie wisselde, al namen Nieuwenhuis en Iserbyt wel het meeste werk voor hun rekening. Nieuwenhuis moest op het eind een beetje de rol lossen, Iserbyt draaide met enkele lengtes voorsprong het asfalt van het circuit op. Dat zou evenwel niet volstaan voor de zege, de Europese kampioen zag zich in een lange sprint nog voorbijgesneld door de wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, goed voor zijn vierde overwinning in de Wereldbeker nadat hij eerder in Koksijde, Bogense en Namen aan het feest was. In het Duitse Zeven startte hij niet.



Pidcock, eerstejaarsbelofte, is meteen al zeker van de eindzege in de Wereldbeker omdat enkel de vier beste resultaten tellen voor het eindklassement.

Tsjech Tomas Kopecky wint WB veldrijden bij de junioren

Tomas Kopecky heeft vandaag de Wereldbeker bij de junioren gewonnen. De Tsjech haalde het in Heusden-Zolder voor onze landgenoten Jarno Bellens en Niels Vandeputte. Kopecky is ook de nieuwe leider in het klassement.

Het was de Amerikaan Lane Maher, zevende in de Waaslandcross afgelopen zaterdag, die de beste start nam in Heusden-Zolder. Al snel nam de Tsjech Tomas Kopecky het commando over en hij stond de koppositie amper af. Aanvankelijk wist Jarno Bellens nog in het spoor te blijven van de Tsjech, maar ook onze landgenoot moest uiteindelijk het hoofd buigen voor een sterkere Kopecky die naar de winst soleerde. Bellens moest nog stevig uit zijn pijp komen om zijn tweede plek te behouden, Niels Vandeputte werd derde. Het zijn pas de eerste podiumplaatsen voor onze landgenoten in een Wereldbeker, de vijfde al dit jaar, dit seizoen bij de junioren.

Overigens tellen enkel de beste vier resultaten van de junioren mee voor het eindklassement. Momenteel leidt Kopecky, die ook al won in Bogense, met 215 punten. De Nederlander Pim Ronhaar is tweede met 193 punten en de Zwitser Loris Rouiller staat derde met 165 punten.

