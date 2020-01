Tormans Cyclocrossteam in Baal voorgesteld: “Kunnen grootste veldritploeg worden” JDK

01 januari 2020

Op de GP Sven Nys in Baal werd vandaag het Tormans Cyclocrossteam voorgesteld. Met Quinten Hermans, Corné Van Kessel, Xandro Meurisse en Fabien Doubey. Het bedrijf, dat ingenieurs, technici en projectmanagers detacheert in verschillende disciplines en sectoren, gaat een engagement aan voor drie jaar. Hans van Kasteren startte de ploeg op en wil die in september 2020, volgens de regels van de UCI, verder uitbouwen met jeugd en vrouwen.

Quinten Hermans: “Hans heeft er veel werk in gestoken om alles klaar te krijgen. We staan vandaag nog met klein team aan de start maar we zijn wel ambitieus. Dit is een mooi project en we hebben superveel kansen en ambitie om de komende jaren uit te groeien tot de grootste veldritploeg.”