Toppers blijven weg uit veldrit Leuven: "Zal de spankracht alleen maar dienen" JDK

Geen Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan de start in Leuven. Een prima organisatiedatum, dachten ze in Leuven te hebben geprikt. Mooi tussen de GP Nys en het BK in Koksijde in. De Soudal Cyclocross als algemene repetitie voor de nationale titelstrijd. Niet dus.

Alle toppers zwierven na Baal meteen uit naar warmere oorden. Mathieu van der Poel naar Benicassim, Wout van Aert samen met ploegmaat Tim Merlier naar Loutraki, Griekenland. Bovendien beslisten ook Laurens Sweeck en Toon Aerts na de dolle eindejaarsperiode nog even op adem te komen. En moest Lars van der Haar met een ontwrichte schouder en verhoogde waarden van het Epstein-Barrvirus noodgedwongen aan de kant. Vincent Baestaens zit ook in Spanje.

Met als resultaat dat morgen aan Kazerne Cdt. de Hemptinne in Heverlee een zwaar afgeroomd deelnemersveld aan de start staat. En Corné van Kessel - 4de in de UCI-ranking - nog eens als topfavoriet het veld induikt. "Ik verwacht een mooie wedstrijd in Leuven. Zonder toppers, oké. Maar dat zal de spankracht alleen maar dienen."

