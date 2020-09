Topman Golazo over start veldritseizoen: “Proberen zoveel mogelijk crossen te laten plaatsvinden” Redactie

25 september 2020

Het veldritseizoen trekt zich morgen in Lokeren op gang. “We gaan er alles aan doen om zoveel mogelijk crossen te laten plaatsvinden. Dat is heel belangrijk voor de sport", aldus Christophe Impens van Golazo, organisator van de Ethias Cross. “Dat er verschillende veldritten zoals de Wereldbeker in Koksijde niet doorgaan? Ik kan begrijpen dat de lokale organisator in de eerste plaats aan de veiligheid denkt. Er vallen dan ook nog eens inkomsten weg: inkomtickets en vipinkomsten. Of we alle Ethias Crossen gaan organiseren? Dat is toch onze intentie.”

Impens: “Moeten achter gesloten deuren organiseren”



De Ethias Cross in Lokeren is morgen live te bekijken op HLN.be en VTM