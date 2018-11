Toon Aerts spaart kritiek niet: “Dit was geen parcours voor een kampioenschap. Ik ben die snelle omlopen kotsbeu” XC

Bron: Sporza 3 Veldrijden Donderdag won hij de Koppenbergcross, vandaag werd Toon Aerts vijfde op het Europees kampioenschap. En daar was hij niet echt tevreden mee. Vooral over het parcours was de Antwerpenaar niet te spreken. “Ik ben die snelle omlopen kotsbeu”, klonk het bij Sporza.

Toon Aerts bolde op het EK in Rosmalen met een bebloede rechterhand over de streep. “Ik ben tegen een paaltje geknald. Dat wordt stilaan een wekelijkse gewoonte. Ik heb het door mijn lengte op die snelle omlopen met al die bochten niet gemakkelijk. Maar dat hoort erbij, zeker?”, aldus een gepikeerde Aerts na afloop.

“Ik ben die snelle omlopen kotsbeu. Ze maken het elke week erger en erger. Eerlijk: ik vond dit geen parcours om een kampioenschap op te rijden”, vervolgde de renner van Telenet Fidea Lions. “Maar een veldrijder moet nu eenmaal alles kunnen. Dat heb ik geleerd van Richard Groenendaal en Lars van der Haar, die dat telkens zeggen.”

“Misschien moet ik me als crosser aanpassen. Niet langer naar het bos trekken, maar trainen in een weide met paaltjes”, klonk het bij Aerts, die nog even terugkwam op zijn EK. “Ik was goed gestart, maar wilde daarna als Belg niet achter Van Aert rijden. Nadien maakte ik een foutje en had ik niet meer de benen om het gaatje op Vanthourenhout en Sweeck te dichten.”