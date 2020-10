Toon Aerts soleert naar zege in Ethias Cross in Kruibeke, Thibau Nys knap vijfde Redactie

03 oktober 2020

18u30 6 Veldrijden Toon Aerts heeft in Kruibeke de tweede manche van de Ethias Cross-reeks gewonnen. De kopman van Telenet Fidea Lions reed in de voorlaatste ronde weg van zijn laatste medevluchter, Laurens Sweeck. Eli Iserbyt mocht als derde mee op het podium, de 17-jarige Thibau Nys reed naar een knappe vijfde plaats. Aerts reageerde tevreden na zijn overwinning: “Het was lastig. Niet enkel fysiek, maar ook mentaal.”

De Polderscross in Kruibeke was de tweede manche van de Ethias Cross-reeks. Eli Iserbyt ging na zijn zege vorige week in Lokeren op zoek naar twee op twee. De beste start was voor Toon Aerts. De voormalige Belgische kampioen dook als eerste het veld in, de huidige Belgische kampioen Laurens Sweeck nam het commando over. Het duo reed al snel een gaatje bij elkaar.

Eli Iserbyt besefte het gevaar en maakte de sprong naar de twee koplopers. Het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal probeerde het ploegenspel te spelen, maar Toon Aerts reed zeer alert. In de achtergrond was Thibau Nys intussen aan een sterke cross bezig. De 17-jarige reed pas z'n tweede cross bij de profs en zou uiteindelijk op een knappe vijfde plaats eindigen.

Voorin moest Iserbyt als eerste afhaken. In de voorlaatste ronde kon ook Laurens Sweeck het tempo van Aerts niet meer volgen. De Belgische kampioen bleef aandringen, maar Aerts bracht z’n solo-onderneming tot een goed einde en pakte z'n eerste zege van het seizoen. Sweeck werd tweede, Iserbyt mocht als derde mee op het podium.

Laurens Sweeck (tweede): “Was vechten tot op de meet”

Eli Iserbyt (derde): “De sterkste heeft gewonnen vandaag”

Juichende Thibau Nys na knappe vijfde plaats: “Dit is een revanche”

