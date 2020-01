Toon Aerts reageert op bedenking Iserbyt: “Ik weet niet op basis waarvan hij zo'n dingen zegt” MXG/ODBS

09 januari 2020

“Ik heb mijn bedenking bij de blessure van Aerts”, sprak Eli Iserbyt gisteren op de persconferentie in de aanloop naar het BK veldrijden van zondag. Toon Aerts liep in Namen een gebroken rib op, maar zat vier dagen later in Heusden-Zolder alweer op de fiets. “Ik weet niet op basis waarvan Eli zo’n dingen zegt... (lacht) Maar ik hoop het ook ja, dat ik zo weinig mogelijk hinder zal hebben van de ribben en dat de echte Toon Aerts zal te zien zijn zondag”, aldus Aerts bij VTM NIEUWS. De uittredende Belgische kampioen vindt ook dat hij momenteel in hetzelfde schuitje zit als Wout van Aert en acht het mogelijk dat ze zondag samen een blok vormen tegen het Pauwels Sauzen-trio Iserbyt/Sweeck/Vanthourenhout.

