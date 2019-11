Toon Aerts over EK-parcours in Silvelle: “Het wordt geen vakantie-uitstapje” AB

09 november 2019

13u32 0 EK veldrijden Ploeterwerk. De omloop van het EK veldrijden in het Italiaanse Silvelle, dat op een wei gereden wordt, ligt er zwaar bij. En dat is naar de zin van Toon Aerts. “Dit is een mooie cross”, vertelt de renner van Telenet-Baloise Lions.

Vandaag stond de eerste verkenning van het parcours op het programma. De renners maakten meteen kennis met de zware cross in Silvelle, waar de wei een modderpoel geworden is. Morgen komen alle categorieën van betekenis in actie en dus zal de omloop nóg meer omgeploegd zijn wanneer het de beurt is aan de profs.

Toon Aerts, één van de sterkhouders in de Belgische ploeg, vindt er een parcours dat hem moet liggen. “Het is zonnig, maar de omloop is geen vakantie-uitstapje”, grijnst hij. “Veel slijkpassages. Loopstroken. Moeilijke zandstroken. Dit is een mooie cross voor een EK. Het is moeilijk om hier het podium te voorspellen.”

Het programma morgen:

9u00 junioren (v)

9u50 junioren (m)

11u00 beloften (v)

12u20 beloften (m)

13u50 elite (v)

15u20 elite (m)

First reaction after his recon of the course: @ToAerts #eurocross19 pic.twitter.com/WAuOlZGpzz Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

#EuroCross19 the WC @Sannecant 🌈🇧🇪 is trying the course in #Silvelle 🇮🇹 #Silvelle19 pic.twitter.com/cTfkvrw0x5 UEC Cycling(@ UEC_cycling) link