Toon Aerts: “Nog één keer boven mezelf uitstijgen en misschien is Mathieu mentaal wel een procentje minder” Bart Audoore in Denemarken

01 februari 2019

10u15 0 Veldrijden Wat kan Toon Aerts (25) op het WK? “Als dit een gewone klassementscross was, dan reed ik voor de tweede plaats”, zegt hij. “Maar dit is een wereldkampioenschap. Hier gelden andere wetten.”

Persconferentie bij de Belgen deze voormiddag. Eén keer raden welke twee crossers het drukst gesolliciteerd werden. Yep, Wout van Aert en Toon Aerts. Die laatste eiste dit seizoen zijn plaats op tussen de grote mannen van de cross. Of toch ongeveer. Mathieu van der Poel zweeft nog altijd op eenzame hoogte, maar Wout van Aert heeft hij ingehaald. “Ik had het nooit geloofd, hadden ze me in september gezegd dat ik deze winter een van de favorieten van het WK zou zijn”, vertelt Aerts. “Maar het is waar: het verschil met de rest is kleiner dan ooit.”

Opnieuw: in volle besef dat Van der Poel ‘hors catégorie’ is. Aerts: “In principe rijd ik voor het podium, maar ik wil wel klaar staan als er iets met de anderen gebeurt. En ik geef me zeker niet op voorhand gewonnen. Als crosser start je altijd met het gevoel van je laatste wedstrijd: wel, bij mij is dat een zeer goed gevoel na Hoogerheide.”

Hoewel het parcours in Bogense niet helemaal naar de meug van Aerts is, hij had liever meer slijk gezien, spelen de omstandigheden toch in zijn voordeel, vindt hij. “Als dit een gewone klassementscross was, dan reed ik voor de tweede plaats, maar dit is een wereldkampioenschap. Hier gelden andere wetten. Misschien is Mathieu mentaal wel een procentje minder. Of misschien kan ik, zoals op het BK, weer boven mezelf uitstijgen, dat zou nog één keer moeten lukken. Mentaal ben ik sowieso in het voordeel omdat er na zo’n seizoen (waarin hij de wereldbeker en het BK won, red.) niks meer voor me moet.”