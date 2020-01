Toon Aerts na zijn bronzen plak: “Dit doet deugd, maar het was afzien” MCA/YP

12 januari 2020

Uittredend Belgisch kampioen Toon Aerts pakte vandaag in Antwerpen het brons. Een deugddoende prestatie, na die vervelende blessure die een poos roet in het eten gooide. “Maar het was afzien”, klonk het onder meer bij de renner van Telenet Baloise Lions, die ook al even vooruit blikte naar het WK.