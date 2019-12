Toon Aerts na zegetocht in de Kuil: “Eindwinst Superprestige is toch wel een doel” DMM/KDW

08 december 2019

17u57 0 Veldrijden Toon Aerts heeft de Superprestigecross in Zonhoven gewonnen. De Belgisch kampioen veldrijden heeft zo de leiding in de tussenstand te pakken en wil graag voor meer gaan. “Sinds Koksijde ben ik weer op niveau.”

‘t Was een foutje van Laurens Sweeck die Toon Aerts een vrijgeleide naar de zege gaf in Zonhoven. “Inderdaad, maar ik heb het zeker niet cadeau gehad vandaag. Laurens reed sterk, maar ik denk ook dat ik er voor heb gezorgd dat hij een fout heeft gemaakt. Ik zette goed druk op de stroken vooraf. Ik wil die fout van hem dus voor een deel wel op mijn conto schrijven. Het was een mooie strijd vandaag, al had ik ook wel willen zien wie zou winnen in een sprint tussen ons twee”, aldus Aerts.

Net als heel wat andere crossers heeft Aerts er een stage opzitten. Dat hij die trainingsperiode kan afsluiten met een overwinning, geeft Aerts naar eigen zeggen vertrouwen. “Nu is het koersen, koersen, koersen tot aan het BK en het WK. Ik ben ook blij met de punten. Het zal in de strijd om de Superprestige spannend blijven tot in februari in Middelkerke.”

Een doel voor Aerts? “Ja, toch wel. Ik zeg altijd dat een crosser zes dingen kan winnen: de drie kampioenschappen en de drie klassementen. Ik won al twee truien en één klassement. Daar nu de Superprestige aan toevoegen zou heel mooi zijn.”

