Toon Aerts na zege in Ethias Cross Kruibeke: "Het was lastig. Niet enkel fysiek, maar ook mentaal"

03 oktober 2020

Toon Aerts was uiteraard tevreden na z'n eerste zege van het seizoen. “Het was lastig. Niet enkel fysiek, maar ook mentaal, want ik zat meteen in de tang bij die twee ploegmaats. Dat was te denken na vorige week, al zat het er heel de zomer al aan te komen. Het was vandaag echt een strijd tegen de ploeg (Pauwels Sauzen-Bingoal, red.), en niet zozeer tegen het parcours en mezelf.”

Na enkele aanvallen beantwoord te hebben, maakte Aerts zelf het verschil in de slotronden. “Ik zag in mijn ooghoek dat Eli (Iserbyt, red.) een fout maakte. Dat zijn kleine dingen die je moet uitbuiten. Is het niet om op dat moment weg te rijden, dan wel om de tegenstand te vermoeien. Het was kicken om tegen die mannen te strijden.”

Laurens Sweeck (tweede): “Was vechten tot de meet”

Eli Iserbyt (derde): “De sterkste heeft gewonnen vandaag”

