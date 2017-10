Toon Aerts leidt Belgische selectie op EK veldrijden, geen Van Aert en Meeusen Xander Crokaert

Bron: Belga 0 TDW Cyclocross : WC Koksijde 2017 Toon AERTS (Bel)/ World Cup / © Tim De Waele Veldrijden Toon Aerts doet volgende week zondag (5 november) een gooi naar een tweede opeenvolgende Europese titel in het veld. De 24-jarige Antwerpenaar voert de negenkoppige Belgische selectie aan voor de titelstrijd in het Tsjechische Tabor.

Naast Aerts bestaat de ploeg uit Jens Adams, Quinten Hermans, Tim Merlier, Kevin Pauwels, Daan Soete, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Gianni Vermeersch. Vincent Baestaens en Dieter Vanthourenhout zijn reserven.

Wout van Aert is er zoals verwacht niet bij. De wereldkampioen last begin november een rustperiode in. Tom Meeusen werd door bondscoach Sven Vanthourenhout niet geselecteerd na een minder seizoensbegin.

Vorig jaar kroonde Toon Aerts zich in het Franse Pontchâteau tot Europees kampioen. Hij werd op het podium geflankeerd door de Nederlander Mathieu van der Poel (zilver) en Wout van Aert (brons).

Bij de vrouwen elite bestaat het team uit Sanne Cant, Loes Sels, Joyce Vanderbeken, Kim Van De Steene, Ellen Van Loy en Jolien Verschueren. Die laatste was vorig jaar de beste Belgische met een vierde plaats.

De volledige Belgische selectie

. Heren Junioren: Jarno Bellens, Maxim De Wulf, Gerben Kuypers, Arno Van Den Broeck, Vince Van Den Eynde en Niels Van De Putte. Reserve: Witse Meeussen.

. Dames U23: Axelle Bellaert, Laura Verdonschot en Suzanne Verhoeven. Geen reserve.

. Heren U23: Thijs Aerts, Eli Iserbyt, Thomas Joseph, Yannick Peeters, Jelle Schuermans en Toon Vandebosch. Reserve: Stijn Caluwé.

. Dames Elite: Sanne Cant, Loes Sels, Joyce Vanderbeken, Kim Van De Steene, Ellen Van Loy en Jolien Verschueren. Reserve: Karen Verhestraeten.

. Heren Elite: Jens Adams, Toon Aerts, Quinten Hermans, Tim Merlier, Kevin Pauwels, Daan Soete, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en Gianni Vermeersch. Reserven: Vincent Baestaens en Dieter Vanthourenhout.

BELGA Belgian Toon Aerts pictured in action at the men's elite race of the third stage (out of 9) of the world cup cyclocross, in Koksijde Sunday 22 October 2017. BELGA PHOTO DAVID STOCKMAN