Toon Aerts klopt Meeusen in de sprint en pakt bloemen in boeiende Leuvense cross GVS

23 februari 2019

16u02

Bron: Eigen berichtgeving 1 Veldrijden Toon Aerts won de Soudal Cyclocross in Leuven, de voorlaatste veldrit van het seizoen. De Belgische kampioen klopte Tom Meeusen in de sprint. De aanwezigen kregen onder het zonnetje waar voor hun geld, want door het ontbreken van Mathieu van der Poel werd het een boeiend schouwspel.

De zege is voor @ToAerts. Na een beklijvende wedstrijd haalt hij het in de sprint van een sterke @TomMeeusen #SoudalClassics pic.twitter.com/rqxdXK3moF Soudal Classics(@ SoudalClassics) link

Geen Mathieu van der Poel, dus kon Leuven zich onder een stralende zon opmaken voor een open en spannende strijd. Tim Merlier nam de kopstart, maar het was Michael Vanthourenhout die zich na tien minuten cross en een eerste bommetje afzonderde. In de achtergrond sloeg een tiental renners de handen in elkaar, maar ze pitsten in eerste instantie geen tel van de voorsprong van acht seconden af. Tót Toon Aerts zich na een mindere start met de zaken ging moeien. De Belgische kampioen kwam halfweg cross aansluiten en nam Laurens Sweeck en Lars van der Haar mee. Vier leiders dus, Leuven kreeg inderdaad een boeiend schouwspel.

Ketting

Vanthourenhout was duidelijk de beste op de technische nummertjes, terwijl de Belgische kampioen zich graag uitleefde op de asfaltstroken. Na een slippertje was Sweeck de eerste die leek af te haken, maar op karakter én kunde sloot hij weer aan. Ook Aerts loste even nadat hij uit het klikpedaal schoot, maar zette de misser recht. Tom Meeusen en Jim Aernouts zagen de leiders intussen voor zich uitrijden, en maakten na wat getreuzel vooraan op drie ronden van de finish de aansluiting.

Alai, pech voor Belgisch kampioen Toon Aerts. Hij is opnieuw op achtervolgen aangewezen. Kunnen Van der Haar en Vanthourenhoit profiteren?#SoudalClassics pic.twitter.com/lvYZTWRUHN Soudal Classics(@ SoudalClassics) link

Toch gingen we niet met z’n zessen de finale in. Op het moment dat Aerts op de pedalen ging staan, trapte Sweeck immers zijn ketting doormidden. Een serieuze domper in een seizoen dat de 25-jarige crosser graag snel zal willen vergeten. Vervolgens achtte Meeusen bij het ingaan van de laatste ronde zijn moment gekomen, maar hij werd enkele bochten voor het summum gegrepen door Aerts.

Wat volgde, was een sprint op de power op een licht oplopende aankomst. Aerts ging die als eerste aan, de intrinsiek snellere Meeusen probeerde uit het wiel te komen, maar moest zich weer in het zadel ploffen en met plek twee tevreden zijn. In de sprint voor de derde podiumplaats klopte Van der Haar een fel ontgoochelde Vanthourenhout. Aernouts werd vijfde.

Van drie terug naar vijf. Meeusen en Aernouts komen voorin aansluiten.#SoudalClassics pic.twitter.com/Of3OZVJbVE Soudal Classics(@ SoudalClassics) link