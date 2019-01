Toon Aerts is de nieuwe Belgische kampioen veldrijden na beklijvend duel met Wout van Aert DMM

13 januari 2019

16u08 110 Veldrijden Toon Aerts is de nieuwe Belgische kampioen veldrijden. De kopman van Telenet-Fidea haalde het na een beklijvende wedstrijd vol wisselende kansen voor Wout van Aert. Michael Vanthourenhout werd derde in Kruibeke.

Glibberen en glijden door de modder in Kruibeke. Ziedaar het BK anno 2019 in één zin. Ook voor de profs stond een cross uit de oude doos op het menu. Nummer vier voor Wout van Aert of een eerste voor grote uitdager Toon Aerts? Of kon outsider Michael Vanthourenhout verrassen?

Feit was dat de drie meest genoemde namen als een speer het veld in vlogen. Aerts nam een kwieke start en gooide zijn fiets nog net voor die van de wereldkampioen. Een eerste teken van lef. Vanthourenhout was er als de kippen bij om te volgen. Van de rest was na een halve ronde amper nog een spoor.

Te meer omdat Vanthourenhout een sterke openingsfase uit zijn benen had geperst. De kopman van Marlux-Bingoal balanceerde goed op de schuine kantjes, maar moest even later zijn voortvarendheid bekopen. Aerts en Van Aert namen de kop van de wedstrijd. Het langverwachte duel was een feit.

Daarbij flink wat plotwendingen. Aanvankelijk reed Aerts even weg bij Van Aert, maar daarna draaide de wereldkampioen de rollen om. Aerts bleef plakken in de modderbrij, maar bewees meer dan drie doden te kunnen sterven. Van Aert kreeg 15 seconden, maar lang geen vrijgeleide. Aerts bleef koppig terugkeren. Ook toen het pleit halverwege de wedstrijd in het voordeel van de wereldkampioen beslecht leek. Vooral de laatste remonte was na een grote achterstand bepaald indrukwekkend.

De wereldkampioen wist even niet wat hem overkwam. Zeker toen Aerts bij het ingaan van voorlaatste ronde prompt op en over de wereldkampioen kwam. De kopman van Telenet-Fidea deelde zijn vermoeide concurrent een fysieke en vooral mentale tik uit. Van Aert bleef nog even aandringen, maar na een lang cross moest ook hij zijn meerdere erkennen in Aerts.

Voor de veldrijder uit Rijkevorsel is het de eerste Belgische titel bij de profs na drie BK-zeges op rij voor Wout van Aert. Michael Vanthourenhout kwam op meer dan twee minuten binnen op een derde plaats. Eli Iseryt was een knappe vierde, terwijl Thijs Aerts het feestje van zijn broer compleet maakte met een vijfde stek in Kruibeke. Bij de elite zonder contract haalde Vincent Baestaens de tricolore binnen.

De erelijst van het BK sinds 2000

2000 (Gent): Sven Nys

2001 (Mol): Mario De Clercq

2002 (Koksijde): Mario De Clercq

2003 (Wielsbeke): Sven Nys

2004 (Lille): Bart Wellens

2005 (Wachtebeke): Sven Nys

2006 (Tervuren): Sven Nys

2007 (Hamme): Bart Wellens

2008 (Hofstade): Sven Nys

2009 (Ruddervoorde): Sven Nys

2010 (Oostmalle): Sven Nys

2011 (Antwerpen): Niels Albert

2012 (Hooglede-Gits): Sven Nys

2013 (Mol): Klaas Vantornout

2014 (Waregem): Sven Nys

2015 (Erpe-Mere): Klaas Vantornout

2016 (Lille): Wout van Aert

2017 (Oostende): Wout van Aert

2018 (Koksijde): Wout van Aert

2019 (Kruibeke): Toon Aerts