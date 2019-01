Toon Aerts in tranen na eerste Belgische titel en prangend duel met Van Aert: “Dit had ik écht niet verwacht” TLB

13 januari 2019

16u32

Bron: Sporza 0 Veldrijden Toon Aerts heeft in de Polders van Kruibeke zijn eerste Belgische titel gepakt. De 25-jarige renner van Telenet Fidea Lions boekte de grootste triomf van zijn loopbaan na een prangend duel met wereldkampioen Wout van Aert, die lange tijd op weg leek naar de titel. Na de aankomst hield Aerts het niet droog. “Ik ben enorm fier op mezelf”, klonk het voor de microfoon van Sporza.

“Dit had ik écht niet verwacht”, stelde een emotionele Aerts meteen na zijn aankomst. “Aanvankelijk liep het wel goed, maar dan had ik een mindere periode in de cross. Van Aert kon daardoor een kloofje slaan en op een bepaald moment liet ik de moed bijna zakken. Maar dan dacht ik terug aan wat ik allemaal geleerd heb. Weinig mensen weten het, maar ik ben afgelopen zomer begonnen met mentale trainingen en dat heeft me geleerd om bezig te zijn met wat ik bezig moét zijn.”

Vanuit schijnbaar verloren positie keerde Aerts dan terug. “Van Aert maakte een foutje, waardoor ik kon terugkeren. Daarna ben ik gewoon mijn ding blijven doen en proberen te focussen op mijn eigen wedstrijd. Toen ik weer kon aansluiten bij Van Aert, dacht ik niet meteen aan aanvallen. Maar plots zag ik dan toch dat ik een gaatje had en daarna ben ik gewoon mijn ging blijven doen. En uiteindelijk pak ik dan de Belgische titel. Ik ben echt wel heel fier op mezelf. Veel mensen zeiden dat ik de klassementen misschien wel moest laten vallen om te kunnen focussen op de kampioenschappen, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat een crosser er elke week moet staan en vandaag blijkt dat mijn aanpak ook de juiste was.”