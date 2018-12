Toon Aerts baggert de rest weg in Overijse en pakt zo zijn vierde zege van het seizoen DMM

09 december 2018

16u02 7 Veldrijden Toon Aerts heeft de Druivencross in Overijse gewonnen. De kopman van Telenet-Fidea reed halverwege de wedstrijd weg en keek niet meer om. Michael Vanthourenhout werd tweede, Van Kessel mocht als derde mee op het podium.

Geen Wout van Aert of Mathieu van der Poel in de ‘Moerder aller Crossen’. Wel Toon Aerts en die was voor velen vooraf een logische winnaar. “Het parcours ligt er zwaar bij. Voor mij is Aerts topfavoriet”, vertelde de anders spaarzame Kevin Pauwels net voor de Druivencross. “Wie hier vandaag niet tegen de grond gaat, zal trouwens een goeie cross gereden hebben.”

Welaan dan, gelijk had de winnaar van de Druivencross in 2008. Al van bij de start viel het zuigende geluid van de Vlaamse-Brabantse modder op. Baggeren dus in Overijse en daar had David van der Poel bij aanvang het meeste zin in. Samen met Toon Aerts nam hij de kopstart. Ook Merlier was weer zijn traditionele zelf: snel starten, maar daarna terugvallen. Gaandeweg vormde zich een kopgroep waarin de beteren zouden postvatten. Aerts zette de toon. Vanthourenhout, Van Kessel, Meisen en Van der Poel volgden.

Net voor half wedstrijd het kantelmoment. Vanthourenhout bleef ter plaatsen plakken in de modder, waar Aerts een wereldpassage uit zijn kuiten schudde. De kopman van Telenet-Fidea had een kloofje, zag ploegmaat Van Kessel op enkele seconden hangen, maar trok toch door. Terechte keuze, want de Nederlander kreeg even later het gezelschap van Meisen en Vanthourenhout.

Met z’n drieën zouden zij uitmaken wie mee op het podium zou komen. Voor winst was het dan al te laat. Aerts was de piste in en Van Kessel speelde met een bodycheck aan het adres van Vanthourenhout de perfect afstoppende ploegmaat. In het slot van de wedstrijd kreeg de West-Vlaming wel wat hij verdiende. De veldrijder van Marlux-Bingoal gooide zijn concurrenten los en fietste naar de tweede podiumplaats. Corné van Kessel werd derde.

Dat alles op ruime afstand van Aerts dus. De leider in de Wereldbeker veldrijden bewees met zijn passage in Overijse klaar te zijn voor de drukke kerstperiode. Na twee crossen in de VS en de veldrit op de Koppenberg is het de vierde zege van zijn seizoen. Uitkijken naar volgende week dus, dan mag hij Van Aert en Van der Poel het vuur aan de schenen proberen leggen.

Toon Aerts: “Dit modderwerk ligt me”

“Ik ben heel tevreden met het gevoel van vandaag. Ik was misschien nog niet goed genoeg om Mathieu te kloppen, maar hij was er niet”, lachte Toon Aerts na de aankomst. “Neen, je merkt het gewoon in de openingsfase. Zonder Mathieu gaat het iets rustiger en dan liggen er kansen voor anderen. Ook gisteren zag je na een kwart cross een klein groepje, dat was vandaag weer het geval. Daarna was het aan mij om op een technische passage het verschil te maken.”

“Dit was nog eens echte cross. Door de modder lag het parcrous er leuk bij. Je moet dan een ander soort techniek aanwenden, meer door de sporen rijden en de juiste trajecten zoeken. Dat ligt me wel. Ik krijg ook stilaan spijt dat ik hier de voorbije jaren niet ben geweest, maar dat zijn keuzes geweest. Als jonge crosser kun je niet alles rijden, nu kan ik er wel al eentje extra bijnemen. Dat heb ik vandaag gedaan en dat is mooi gelukt. Nu een weekje rusten en dan wil ik volgende week in Namen alles uit de kast halen om dicht bij de zege te komen.”

Vanthourenhout: “Te veel foutjes gemaakt”

“Zoals Toon zegt, was het vandaag weer crossen op moddergevoel en dat zat bij mij toch wel wat verder. Ik maakte te veel foutjes om aanspraak te maken op de overwinning. Ik ben wel tevreden met deze wedstrijd, zeker na mijn stage. Het plan was op voorhand om een uur zo snel mogelijk te fietsen. Als ik dan zie dat mijn laatste ronde even snel was als mijn eerste, dan geeft dat een tevreden gevoel.”