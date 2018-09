Timmy Simons stampt met Creafin-Tüv Süd nieuwe crossploeg uit de grond: "Ambitie om enkele keren te verrassen" De wielerredactie

16 september 2018

10u07 3 Veldrijden Het veldrijden is een ploeg rijker. In Geraardsbergen, waar vanmiddag het nieuwe veldritseizoen op gang wordt getrapt, werd Creafin-Tüv Süd voorgesteld. De ploeg wordt het tweede team van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice. Teammanager is ex-voetballer Timmy Simons, de speerpunten Tim Merlier en Michael Boros. "We hebben de a mbitie om enkele keren te verrassen."

De Brico Cross in Geraardsbergen trapt het nieuwe veldritseizoen op gang én was deze ochtend de locatie om een nieuwe formatie voor te stellen: Creafin-Tüv Süd Cycling Team. De ploeg wordt het tweede team van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice. Creafin is een kredietgever in hypothecaire kredieten terwijl Tüv Süd zich toelegt op kwaliteit, veiligheid en duurzaamheidsoplossingen. Het wielershirt van de nieuwbakken veldritploeg is overwegend wit met blauw-oranje accenten. Vastgoedservice sponsort beide teams tot 1 januari, vanaf het nieuwe jaar stoppen ze enkel geld in het nieuwe team van Creafin. Hoofdteam Pauwels moet tegen 2019 dus een nieuwe cosponsor in de rangen hebben.

Broers Merlier

Timmy Simons (41) wordt de teammanager. "Onze uithangborden worden vooral Tim Merlier en Eva Lechner. Merlier komt pas op 1 januari de ploeg versterken, maar toonde eind vorige winter en de voorbije zomer dat hij klaar is om uit de schaduw van zijn maatje Wout van Aert te treden. Ik hoop met Tim zelfs een paar keer te scoren in de belangrijke januarimaand."

Daarnaast maken ook de Tsjechische kampioen Michael Boros, Braam Merlier - voor hem een droom om met zijn broer Tim in één ploeg te rijden - en Sieben Wouters deel uit van de nieuwe formatie.

Lechner is het nummer vier op de UCI-ranglijst én negenvoudig Italiaans kampioene. Ze is ook een topper in het mountainbike. De andere dames in het team worden Geerte Hoeke en Karen Verhestraeten. Bij de beloften wordt er gerekend op Lander Loockx, Seppe Rombouts, Jarno Liessens en Johan Jacob.

Simons is aandeelhouder van immokantoor Vastgoedservice en ontwikkelde in 2013 samen met Geert Vanhoof het team Vastgoedservice. Vanhoof blijft daar de grote baas, Simons treedt met Creafin uit de achtergrond. "Er deden zich opportuniteiten voor om een extra team op te starten met de ambitie om dit seizoen enkele keren te verrassen en langere termijn uit te groeien tot een vaste waarde in de veldritwereld." Marc Herremans wordt de sportief coördinator, de functie van sportdirecteur gaat naar Camiel van den Bergh.