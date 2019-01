Tim Merlier gaat toch van start in Kruibeke: "BK laten schieten is te pijnlijk" LPB

12 januari 2019

11u33

Bron: Belga 0 Veldrijden Tim Merlier heeft vanochtend de knoop doorgehakt. Ondanks de naweeën van zijn val en bijhorende dijbeenblessure van in Diegem, gaat hij zondag van start op het BK in Kruibeke.

Merlier was lang twijfelachtig. Ook na de verkenning van woensdag in Kruibeke kon hij nog geen definitieve beslissing nemen. "Ik werd snel met mijn neus op de feiten gedrukt. Het verschil tussen een rustige training in het bos en een doorgedreven training op het BK-parcours was groot. Vooral bij de looppassages had ik verdomd veel pijn", liet hij optekenen op de website van zijn team Creafin-Tüv Süd.

Die pijn is vandaag niet weg, maar Merlier voelt beterschap. "Vrijdag ging ik een laatste keer testen in het Kluisbos. Vooral het lopen op vlakke stukken is nog lastig, maar ik wil toch van start gaan. Een BK laten schieten doet nog meer pijn."

Merlier kwam ten val bij de balkenpassage in Diegem, wat hem een zware kneuzing van de linkerquadriceps opleverde. Het Belgisch kampioenschap in Kruibeke wordt meteen zijn eerste wedstrijd in zijn nieuwe outfit van Creafin-TÜV SÜD.