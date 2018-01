Thijs Aerts pakt de volle buit bij de beloften, broer Toon komt ten val tijdens opwarming JDK

21 januari 2018

13u17

De 21-jarige Thijs Aerts heeft zondag in het Franse Nommay de Wereldbekercross, de zesde manche van zeven, bij de beloften gewonnen. Hij haalde het afgescheiden voor de Fransen Yan Gras en Joshua Dubau. Yannick Peeters werd vierde. De Brit Thomas Pidcock, die niet aan de start kwam, blijft leider in de tussenstand van de Wereldbeker met 240 punten achter zijn naam. Eli Iserbyt, die ook al verstek gaf in Nommay, totaliseerde 210 punten. Thijs Aerts klom door zijn winst op naar de derde plaats (185 punten), al was er ook minder nieuws voor de familie Aerts. Broer Toon Aerts kwam tijdens zijn verkenning immers ten van.

Het was de Nederlander Joris Nieuwenhuis die meteen na de start de leiding nam. In de tweede ronde was het moment van Aerts gekomen. Hij voerde het tempo op en enkel de Fransman Yan Gras anticipeerde en vervoegde de jongere broer van ex-Europees kampioen Toon Aerts. Achter het leidende duo kregen we een achtervolgend trio met Nieuwenhuis en de Fransen Joshua Dubau met Antoine Benoist. Lang duldde Aerts vooraan het gezelschap van Gras niet en hij trok alleen in de aanval. Yannick Peeters was ondertussen opgeklommen naar de vierde plaats. Halfkoers had Aerts een voorsprong van 15 seconden op Gras, die het gezelschap had gekregen van Dubau. Peeters en Benoist volgden wat verderop. Dubau kende mechanische problemen en moest zo nog Gras laten rijden. Peeters kon op zijn beurt Benoist afhouden. Zo finishte de top vier, met Thijs Aerts als juichende winnaar.

Eerder op de dag was de Nederlander Mees Hendrikx de sterkste geweest bij de junioren. Ryan Cortjens werd tweede op twee seconden. De Tsjech Tomas Kopecky nam de laatste podiumplaats in. Gerben Kuypers werd vijfde voor Niels Vandeputte. Witse Meeussen (achtste) en Jarno Bellens (negende) eisten ook een plaats in de top tien op. In het klassement staat Tomas Kopecky nog steeds aan de leiding met 215 punten. Beste Belg is Jarno Bellens op een vijfde plaats met 160 punten.

Toon Aerts valt tijdens opwarming

Broer Thijs won dus bij de U23, maar voor Toon Aerts begon het namiddagje Nommay alvast in mineur. 'Aerts sr.' kwam tijdens de opwarming op de Site Brognard ten val. “In de laatste meters van het rondje, bij het opdraaien op de weg, schoof ik onderuit. Ik heb wat pijn aan de dij, voor de rest valt de schade mee. Maar het is wel een beetje een domper", vertelde hij aan onze man in het veld.