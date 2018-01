Thijs Aerts kroont zich na boeiende strijd tot beloftekampioen en droomt van een profcontract GVS en Hans Fruyt

12u10 60 BELGA Veldrijden Thijs Aerts is voor de tweede keer Belgisch kampioen veldrijden bij de beloften. Na een spannende cross in het zand van Koksijde haalde de 21-jarige renner van Telenet-Fidea Lions het voor eerstejaarsbelofte Toon Vandebosch en diens ploegmakker Stijn Caluwé. Yannick Peeters, die andere topfavoriet, moest zich tevreden stellen met een vierde stek.

Het was Vandebosch - vorig jaar winnaar bij de junioren na een straf nummer - die de debatten opende. Aerts en Caluwé konden met alle moeite van de wereld zijn moordend tempo volgen, terwijl Yannick Peeters na een slechte start meteen op tien seconden hing. Een achtervolging was het gevolg, maar Peeters had pech dat het vooraan geen seconde stilzat.

Toen hij de aansluiting leek te maken, gaven eerst Aerts en nadien Vandebosch er namelijk een flinke lap op. De twee jongeren van Telenet-Fidea Lions en Corendon-Circus waren duidelijk een klasse te sterk voor de concurrentie, maar lieten in eerste instantie toch toe dat het achtervolgend groepje -met Peeters- kon terugkeren. Het was echter uitstel van executie, op drie ronden van het einde zonderden de twee zich definitief af. Ze zouden onderling uitmaken wie de tricolore trui op zak mocht steken.

BELGA

Het was uiteindelijk de 21-jarige Aerts die aan het langste eind trok. Op twee ronden van het einde kon Vandebosch een eerste demarrage van de winnaar van 2016 nog counteren, maar een tweede versnelling was er voor de 18-jarige te veel aan. Na enkele handshakes aan het publiek maakte Aerts de gebalde vuist, terwijl Vandebosch toonde aan de buitenwereld een zekerheid te zijn voor de toekomst. Stijn Caluwé mocht mee op het podium. Peeters moest zich tevreden stellen met een vierde plek.

BELGA

"Felle strijd"

Thijs Aerts, Thomas Joseph en de Corendon-Circus-ploegmaats Vandebosch en Caluwe begonnen samen aan de tweede van zeven ronden. Aerts reed in die tweede ronde de materiaalpost binnen om te wisselen. “Mijn versnellingsapparaat was stuk, ik had een andere fiets nodig, maar gelukkig verloor ik niet veel terrein”, aldus Aerts.

Yannick Peeters kon het gaatje op de drie leiders dichten. In de derde ronde haakte Joseph voorin af. Aerts versnelde een eerste keer in de vierde ronde, Vandebosch en Caluwe pikten weer aan. Het tempo stokte waardoor ook Peeters opnieuw aansloot. In de voorlaatste ronde kende Aerts in de tweede zandstrook een perfecte passage. “Voordien maakte ik veel foutjes in het zand, plots reed ik door die tweede zandstrook alsof er geen zand lag”, glunderde Thijs Aerts.

Photo News

“De strijd met Toon Vandebosch was nochtans fel. Hij is eerstejaars, maar overal wou hij op kop zitten. De power van een laatstejaars heeft hij natuurlijk nog niet. In tegenstelling tot crossen met Eli Iserbyt zakte het tempo in dit kampioenschap wel af en toe. Toen ik toch een gaatje van vijf seconden sloeg kon ik dat verschil snel groter maken en vasthouden.”

Aerts hield stand en viel voorbij de streep in de armen van zijn moeder en z’n vriendin. Stilaan ontpopt hij zich tot een echte kampioenschapsrenner. In zijn kast ligt sedert 2014 ook een regenboogtrui van bij de junioren. “Ik vermoed dat ik al wat adelbrieven verzamelde om binnen Telenet-Fidea over te stappen naar de profs”, ging Aerts verder. “Er zijn wat afspraken gemaakt, maar concreet is het niet. Ik hoop de stap te kunnen zetten. Om mijn broer Toon en andere renners van Telenet-Fidea te helpen. In Niel en Sint-Niklaas heb ik bij de profs meegedaan. Denk dat ik me daar in de kijker kon rijden. Nu moet ik de focus houden tot het WK in Valkenburg. Een goed wereldkampioenschap kan mij nog wat dichter bij een contract brengen. Want ik hoop ooit tot de top van het veldrijden te horen."

Photo News

TDW