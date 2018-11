Thibau Nys ziet na brons dat Van der Poel nóg straffer deed: “Maar Mathieu is ‘gene gewone’” Bart Audoore in Nederland

04 november 2018

14u30

Bron: Eigen berichtgeving 1 Veldrijden Knappe prestatie van Thibau Nys (15) bij de junioren. Op zijn allereerste grote kampioenschap werd hij meteen derde. Mooi, maar wat Mathieu van der Poel destijds deed, was nog een stuk straffer.

Nys junior verwees er zelf naar. “Ik ben heel blij met mijn derde plaats”, zei hij. “Ik denk dat dat mooi is voor een eerstejaars, maar het is nog niet zoals Mathieu van der Poel: die werd meteen Europees en wereldkampioen in zijn eerste jaar bij de junioren. Maar Mathieu is dan ook echt ‘gene gewone’.”

‘De zoon van’ is nochtans ook niet doorsnee: technisch is hij wellicht de allerbeste van zijn generatie. Maar in Rosmalen volstond stuurmanskunst niet. “Je ziet dat Thibau kracht te kort komt in vergelijking met de jongens rond hem”, zei papa Sven. “Dat is logisch. Thibau moet volgende week nog 16 worden. Ik vind dat hij heel goed gedaan heeft: hij heeft een verstandige race gereden en is op karakter nog derde geworden. Ik ben trots op hem.”

Nog even de vergelijking met Van der Poel. Thibau verjaart op 12 november, Mathieu op 19 januari: in dezelfde fase in zijn carrière was Van der Poel dus elf maanden rijper, en sterker. Op die leeftijd maakt dat een groot verschil. Thibau Nys ervaart het niet als een frustratie. “Het is gewoon een feit dat ik nog kracht mis. Ronhaar en Meeussen, de twee jongens die voorop waren, zijn gewoon sterker dan ik. Als zij doortrekken, hang ik meteen aan de rekker. Dat is geen schande. De komende jaren wil ik gewoon blijven groeien — man worden.”

“Mijn race was niet perfect, ik had wat te veel goesting, denk ik, en was te hevig: ik ben een keer gevallen en ben een keer achter een paaltje blijven hangen. Daarna heb ik me herpakt. Ik ben blij met brons. Het was een slopende koers, maar met de finish in zicht, kon ik de knop omdraaien en kon ik nog een keer door de muur gaan.”