Thibau Nys wint opnieuw de wedstrijd van zijn vader ODBS

01 januari 2020

13u21

Bron: Belga 0 Veldrijden De 17-jarige Thibau Nys heeft op nieuwjaarsdag, op zijn Balenberg, de wedstrijd bij de junioren compleet naar zijn hand gezet. Nys pakte voor halfcross uit met een solo en die rondde hij netjes af. Ward Huybs finishte op 56 seconden als tweede voor de Nederlander Lucas Janssen. Ook vorig jaar won Thibau Nys de GP vernoemd naar zijn vader Sven Nys.

In totaal 54 junioren gingen van start. Dit evenwel zonder Jente Michiels die out is met een polsbreuk na zijn val, van afgelopen zondag, in Diegem. Het was Filippo Agostinacchio die het beste weg was. Thibau Nys volgde in zijn spoor voor Matyas Kopecky, Magnus Sheffield en Ward Huybs. In de tweede ronde kwam er dan toch ietwat afscheiding. Daar zorgden Thibau Nys, Ward Huybs, Magnus Sheffield, Lukas Janssen en Matyas Kopecky voor.

In de derde ronde zette Thibau Nys het al op lopen. De Nederlander Lucas Janssen trachtte als eerste de kloof met de thuisrenner nog te overbruggen. Hij kreeg wat verderop daarbij de steun van Ward Huybs. Even stokte het tempo bij de losgeslagen Nys wanneer hij een tak in het versnellingsapparaat kreeg. De Europese kampioen was van dan af helemaal op tempo en wist zijn voorsprong stelselmatig uit te bouwen. Enkel de strijd voor de tweede plaats was nog spannend. Tot Ward Huybs op zijn beurt zijn duivels ontbond en Lucas Janssen in de steek liet. Meteen lag het podium vast bij de junioren.

Eerder woensdag ging bij de meisjes junioren de zege naar de Amerikaanse Madigan Munro. Zij haalde het afgescheiden van de Nederlandse Fem van Empel en de Britse Zoë Backstedt.