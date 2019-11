Thibau Nys wint in het zand van Koksijde en verstevigt leidersplaats in de Wereldbeker bij junioren DMM

24 november 2019

12u18 0 Veldrijden Thibau Nys heeft in Koksijde de wereldbekermanche bij de junioren gewonnen. Ook de WB-manches in Bern en Tabor wist hij eerder dit seizoen te winnen. Thibau Nys haalde het licht afgescheiden, Ward Huybs werd tweede.

De Fransman Remi Lelandais nam de beste start. De Italiaan Davide De Pretto volgde in zijn wiel, net als Thibau Nys en Jetze Van Campenhout. Laatstgenoemde zette zich vrij snel op kop en trok meteen het tempo de hoogte in. Er ontstond hierdoor een breuk in de groep, waardoor we een kopgroep kregen van elf man, met niet minder dan zeven Belgen.

Met nog twee ronden voor de boeg dunde de kopgroep verder uit. Vijf renners hadden een kloof geslagen. Dat waren Emiel Verstrynge, Jente Michiels, Ward Huybs, Lennert Belmans en Thibau Nys. De Zwitser Dario Lillo volgde op 15 seconden. De Belgen zouden stelselmatig hun voorsprong uitbouwen.

Bij het ingaan van de laatste ronde probeerde Jente Michiels een aanval op te zetten. Hij werd evenwel snel bijgebeend. Voorin bleven de posities wijzigen tot Nys in de slotmeters alles op alles zette en zo licht afgescheiden zijn derde wereldbekercross op rij kon winnen.

Lennert Belmans eindigde als derde, voor Emiel Verstrynge en Jente Michiels. Thibau Nys verstevigt zijn leiderspositie in de wereldbekerstand en telt nu met 180 het maximum der punten. Ward Huybs heeft 113 punten achter zijn naam staan. Op de derde plaats in de rangschikking staat Jente Michiels (111 punten).