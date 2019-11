Thibau Nys wint in het zand van Koksijde, Alvarado beste bij de vrouwen DMM

24 november 2019

14u42 3 Veldrijden Thibau Nys heeft in Koksijde de wereldbekermanche bij de junioren gewonnen. Ook de WB-manches in Bern en Tabor wist hij eerder dit seizoen te winnen. Thibau Nys haalde het licht afgescheiden, Ward Huybs werd tweede.

De Fransman Remi Lelandais nam de beste start. De Italiaan Davide De Pretto volgde in zijn wiel, net als Thibau Nys en Jetze Van Campenhout. Laatstgenoemde zette zich vrij snel op kop en trok meteen het tempo de hoogte in. Er ontstond hierdoor een breuk in de groep, waardoor we een kopgroep kregen van elf man, met niet minder dan zeven Belgen.

Met nog twee ronden voor de boeg dunde de kopgroep verder uit. Vijf renners hadden een kloof geslagen. Dat waren Emiel Verstrynge, Jente Michiels, Ward Huybs, Lennert Belmans en Thibau Nys. De Zwitser Dario Lillo volgde op 15 seconden. De Belgen zouden stelselmatig hun voorsprong uitbouwen.

Bij het ingaan van de laatste ronde probeerde Jente Michiels een aanval op te zetten. Hij werd evenwel snel bijgebeend. Voorin bleven de posities wijzigen tot Nys in de slotmeters alles op alles zette en zo licht afgescheiden zijn derde wereldbekercross op rij kon winnen.

Lennert Belmans eindigde als derde, voor Emiel Verstrynge en Jente Michiels. Thibau Nys verstevigt zijn leiderspositie in de wereldbekerstand en telt nu met 180 het maximum der punten. Ward Huybs heeft 113 punten achter zijn naam staan. Op de derde plaats in de rangschikking staat Jente Michiels (111 punten).

Ceylin del Carmen Alvarado triomfeert

De 21-jarige Ceylin del Carmen Alvarado heeft in Koksijde de vijfde wereldbekermanche veldrijden bij de dames elite gewonnen. De Nederlandse ontdeed zich in de slotronde van haar landgenotes Lucinda Brand en Yara Kastelijn. De Europese kampioene bij de beloften won zo haar eerste wereldbekercross bij de elite. Brand werd tweede voor Kastelijn. Als vierde finishte Inge van der Heijden, voor Annemarie Worst. Laura Verdonschot was de beste Belgische op de zesde plaats. Sanne Cant kon nog net de Italiaanse Alice Maria Arzuffi afhouden voor de zevende plaats.

In de stand blijft Katerina Nash leidster. De Tsjechische telt na Koksijde 268 punten. De Britse Anna Kay is tweede met 228 punten. Derde is Kaitlin Keough (224 punten). Beste Belgische is Ellen Van Loy op de 12e plaats met 177 punten achter haar naam.

Het was Lucinda Brand die meteen naar voor schoot en de eerste zandstrook voor haar rekening mocht nemen. Achter haar volgden Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden en Yara Kastelijn. Deze vijf sloegen meteen een kloof op de rest. Wereldkampioene Sanne Cant volgde in een groepje met onder anderen Ellen Van Loy en Katerina Nash. Voorin prikte Alvarado even voor het ingaan van de derde ronde. Kastelijn, Van der Heijden, Brand en Worst volgden op 5 seconden. Cant en de de Amerikaanse Katherine Compton volgden daar op 34 seconden. Verdonschot, Van Loy, de Britse Anna Kay en de Nederlanders Manon Bakker en Geerte Hoeke reden op 47 seconden.

Met nog twee ronden voor de boeg volgden Verdonschot en Cant op 25 seconden van het Nederlandse vijftal. Brand probeerde net voor het aansnijden van de slotronde opnieuw om een kloof te slaan. Achter haar werd niet onmiddellijk gereageerd. In strijd voor plaats zes had Verdonschot Cant achter zich gelaten. Brand kreeg gaandeweg het gezelschap van Alvarado en Europees kampioene Kastelijn. De rest moest een kloof laten, waardoor de podiumplaatsen meteen vast lagen. Alvarado versnelde andermaal en werd geholpen wanneer Brand een fout maakte, voet aan grond moest zetten, en zo ook Kastelijn ophield. Alvarado mocht het zegegebaar maken, terwijl Brand nog Kastelijn achter zich hield.

Niels Vandeputte wint bij beloften

Niels Vandeputte heeft in Koksijde de wereldbekercross bij de beloften naar zijn hand gezet. Hij haalde het voor Jelle Camps. De Nederlander Ryan Kamp werd derde. De Brit Thomas Mein finishte als vierde voor de Zwitser Kevin Kuhn. In de stand voor de wereldbeker staat Kuhn nog steeds op kop met 145 punten. Kamp totaliseert ondertussen 130 punten. Mein volgt met 124 punten op de derde plaats. Beste Belg in het klassement is Gerben Kuypers op de vijfde plaats met 89 punten achter zijn naam.

Kevin Kuhn nam de kopstart in Koksijde. Achter de Zwitser volgden de Fransen Mickael Crispin en Antoine Benoist, en de Belgen Toon Vandebosch en Timo Kielich. Benoist repte zich vrij vlug naar de kop van de wedstrijd, Vandebosch schoof netjes mee. Timo Kielich, Jarno Bellens, Gerben Kuypers, Niels Vandeputte, Jelle Camps en Andreas Goeman reden op de plaatsen 6 tot 11. Na de openingsronde klitte een kopgroep van vier man samen: Antoine Benoist, Mickael Crispin, Toon Vandebosch en de Nederlander Ryan Kamp. Het tempo bij dat kwartet lag echter niet hoog genoeg, waardoor zich na twee ronden een kopgroep vormde van maar liefst 14 renners. Voorin wijzigden de kopposities slag om slinger.

Net over halfkoers versnelden Niels Vandeputte en Ryan Kamp. Met nog twee ronden voor de boeg probeerde Vandeputte zijn enige metgezel van zich af te schudden. Beetje per beetje lukte dat en bij het ingaan van de slotronde telde Vandeputte 8 seconden voorsprong op Kamp. Jelle Camps volgde op 11 seconden. De Brit Thomas Mein moest al 34 seconden goed maken, de Zwitser Kevin Kuhn stond onder het belsignaal 41 seconden in het krijt. Vandeputte kwam niet meer in de problemen en haalde het dan ook. Camps slaagde er op een halve ronde van het einde in Kamp te vervoegen. De twee vochten een verbeten strijd uit voor de dichtste ereplaats. Die ging uiteindelijk naar Jelle Camps.