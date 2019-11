Thibau Nys wint alweer bij de junioren, Vandeputte beste bij beloften Redactie

30 november 2019

15u02 1 Veldrijden Thibau Nys was vanmiddag opnieuw de sterkste bij de junioren op de DVV Trofee in Kortrijk. Bij de beloften won de 19-jarige Niels Vandeputte.

Nys, die zich enkele weken geleden tot Europees kampioen kroonde bij de junioren, haalde het met ruim afgescheiden van Emiel Verstrynge. Victor Van De Putte vervolledigde het podium.

Vandeputte wint bij beloften

De 19-jarige Niels Vandeputte (Corendon-Circus) was bij de beloften beter dan Yentl Bekaert en Belgisch kampioen Timo Kielich. In het klassement is, bij afwezigheid van de Nederlander Ryan Kamp, Bekaert de nieuwe leider. Hij telt nu 35 seconden voorsprong op Jelle Camps. Kielich volgt als derde op 0:43.

Het was Jarno Bellens die de beste start nam. In zijn wiel kropen Camps, Kielich, Vandeputte, Len Dejonghe en Andreas Goeman. Net voor het ingaan van de tweede ronde legde Vandeputte de rest een moordend tempo op. Zijn versnelling zorgde ervoor dat zich een kopgroep vormde met vier: Kielich, Bellens, Vandeputte en Goeman.

Net na het aansnijden van de derde ronde kreeg de kopgroep versterking van Arne Vrachten, Yentel Bekaert, Anton Ferdinande en Jelle Camps zodat we acht leiders kregen. Net over halfcross moest Vrachten zijn metgezellen laten rijden terwijl Vandeputte het tempo de hoogte introk. Met nog drie ronden voor de boeg sprokkelde laatstgenoemde 7 seconden op zijn naaste concurrenten waarbij ook de Nederlander Pim Ronhaar was komen aansluiten. Vandeputte bleef fiks doorgeven en verdubbelde zo, bij het ingaan van de voorlaatste ronde, zijn voorsprong. Enkel de strijd om de tweede plaats leverde nog enige spanning op. Daarin haalde Yentl Bekaert het van Timo Kielich.