Thibau Nys verovert EK-goud bij junioren, papa Sven: "Ik kon dat niet op die leeftijd"

10 november 2019

11u05 20 Veldrijden Thibau Nys heeft de gouden medaille veroverd bij de junioren op het EK veldrijden in het Italiaanse Silvelle. In een duel om de Europese titel haalde de bijna zeventienjarige zoon van veldritlegende Sven Nys het van landgenoot Jente Michels.

Jetze Van Campenhout en Lennert Belmans gingen het snelst van start, maar nadien namen Thibau Nys en Jente Michels het commando over. Wat volgde was een knappe tweedstrijd tussen de Belgen.

Michels probeerde Nys in de slotronde overboord te gooien, maar de zoon van Sven weigerde te kraken. Sterker nog: Nys maakte finaal het verschil met een verschroeiende versnelling. De Zwitser Dario Lillo mocht als derde mee op het podium.

Vorig jaar in het Nederlandse Rosmalen was Nys nog derde geworden, achter de Nederlandse winnaar Pim Ronhaar en Witse Meeussen.

Sven Nys: “Ik kon dat niet op die leeftijd”

“Het is de eerste keer dat ik echt nerveus ben”, bekende Sven Nys. “Dat heeft ook te maken met dit type parcours, waar hij niet altijd goed tot zijn recht komt, en uiteraard de trui die eraan verbonden is. Maar Thibau blijft wel kalm. Chapeau. Ik kon dat niet op die leeftijd.”

Thibau Nys: “Dacht even dat het over was”

“Het was een heel slopende wedstrijd", vertelde Nys na afloop. “Ik maakte enkele foutjes in de laatste ronde, waardoor ik dacht dat het over was. Maar op zo’n parcours kan je snel een bres van vijf seconden dichten. De omloop werd trouwens slechter en slechter. Uiteindelijk koos ik het juiste moment om aan te vallen.”

“Of ik een kampioenschapsrenner ben? Ik kan alleszins goed met de druk om. En vandaag had ik een hele goede dag. En inderdaad: Jente maakte in het slot wat misbaar. Iedereen heeft zijn manier van koersen. Het was niet aan mij om over te nemen, anders had ik misschien op het eind die demarrage niet meer in huis.”

Jente Michels: “Een mooi duel met Thibau”