Thibau Nys treedt vanaf 16 januari weer de huiskamers binnen met ‘DNA Nys’: “Pa, jij jaagt mij altijd verschrikkelijk hard op” DMM

03 januari 2019

16u56 0 Veldrijden ‘DNA Nys’ komt terug. De docureeks die het leven van veldritjunior Thibau en vader Sven Nys van nabij volgt, komt deze maand weer de huiskamer binnen. Volgens de makers wordt het een verhaal dat over meer gaat dan topsport en veldrijden alleen.

Belangrijke tijden in veldritland. Over een dikke week staat het BK op het programma en begin februari kijken we met z’n allen weer uit naar het WK. Om die belangrijke periode in het veld nog wat extra in de kijker te zetten, pakt Eén ook in 2019 weer uit met ‘DNA Nys’. De docureeks volgde vorig jaar een eerste keer het reilen en zeilen in de familie Nys, waar zoon Thibau in de voetsporen van veldritlegende Sven Nys probeert te treden. Net als vorig jaar geeft de reeks een inkijk in het leven van de familie. “Centraal staat de ontwikkeling van Thibau als renner en als puber, gecombineerd met de nieuwe rol van Sven als ploegleider en vader”, aldus de makers.

Tegelijk benadrukken ze bij Eén dat ‘DNA Nys’ meer dan een veldritdocumentaire wordt. “Vaders, moeders en tieners zullen zich in de situaties kunnen herkennen waar elk gezin mee geconfronteerd wordt. Het gaat over een vader die zijn zoon probeert te helpen om zijn droom te verwezenlijken en over een zoon die probeert zijn dromen na te jagen. Zo vertelt Thibau in de docureeks aan zijn vader: ‘Ik heb al ondervonden dat ik meer koersen win als jij niet thuis bent. Jij jaagt mij altijd verschrikkelijk hard op.’”

De tweede reeks moet starten waar de eerste eindigde en dat is met Thibau Nys die net Belgisch kampioen veldrijden bij de nieuwelingen werd. “Zijn droom om in de voetsporen van zijn vader te treden en profrenner te worden, lijkt steeds meer werkelijkheid te worden. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen in zijn eerste jaar bij de junioren. Dit nieuwe seizoen volgt Thibau op de voet naar het WK in het Deense Bogense. Thibau is heel ambitieus en wil presteren op de fiets. Hij droomt er van om op 2 februari de regenboogtrui mee naar huis te nemen.

Nog een kleine twee weken geduld voor de fans. DNA Nys is vanaf 16 januari vier weken lang elke donderdag rond 21u30 te zien op Eén.