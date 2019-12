Thibau Nys sluit zijn jaar af met Superprestigezege in Diegem



Thibau Nys heeft de Superprestigecross in Diegem bij de junioren gewonnen. Hij haalde het na een solo die hij had opgezet nog voor halfcross. Tweede werd Lennert Belmans. Emiel Verstrynge finishte als derde voor Tibor del Grosso en Matyas Kopecky.

Het was na Gieten, Gavere en Zonhoven de vierde zege in de Superprestige voor Nys. Hij blijft met 73 punten dan ook leider in het klassement. Lennert Belmans volgt als tweede op 3 punten. Ward Huybs is met 58 punten derde.

In Diegem was het Huybs die de beste start nam. Thibau Nys volgde in zijn spoor net als Emiel Verstrynge, Lennert Belmans en Matyas Fiala. Pech was er dan weer voor Jente Michiels, vijfde in de ranking van dit regelmatigheidscriterium, die na het startsignaal ten val was gekomen.

Nog voor het einde van de openingsronde sloegen Thibau Nys en Lennert Belmans een kloof op de rest van het pak. Bij de passage aan de zandbak nam Nys afstand van Belmans. Achter hen sloegen Emiel Verstrynge, Ward Huybs en Matyas Kopecky de handen in elkaar. Thibau Nys bleef zijn tempo netjes onderhouden, terwijl Lennert Belmans de tweede plaats probeerde te consolideren. Emiel Verstrynge en Matyas Kopecky leverden, met als inzet de laatste podiumplaats, een verbeten strijd uit.

Nys kon van de slotronde een ware ereronde maken nadat hij die was aangevat met een voorsprong van 21 seconden op zijn dichtste belager Belmans. Emiel Verstrynge kon afgescheiden naar plaats drie rijden, terwijl Tibor Del Grosso in volle finale nog Matyas Kopecky remonteerde.