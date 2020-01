Thibau Nys: “Missie volbracht. Nu het WK nog” ABD

11 januari 2020

14u52

Bron: Sporza 0 Veldrijden Zoals iedereen ook verwachtte, is Thibau Nys Belgisch kampioen bij de junioren geworden. Een zege waar hij diep voor moest gaan.

“Het was een loodzware koers”, reageerde Thibau Nys. “Nog maar eens het bewijs dat je een kampioenschap nooit cadeau krijgt. Ik heb dit seizoen al veel crossen relatief makkelijk gewonnen, maar dit was een strijd van de eerste tot de laatste ronde.”

Nys werd het doorheen heel de cross moeilijk gemaakt door Belmans. “Het was in begin moeilijk om erbij te blijven, van overnemen was even geen sprake. Ik had wat tijd nodig en moest in mijn ritme komen. Dat lukte uiteindelijk wel en ik kon de koers in handen nemen. Ja, ik ben goed bezig. Weer een missie volbracht. Nu het WK nog.”