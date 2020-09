Thibau Nys maakt morgen zijn debuut op het hoogste niveau in de cross: “Stiekem dromen van top tien” Redactie

25 september 2020

17u03 0 Veldrijden Opmerkelijke debutant morgen in de Ethias Cross in Lokeren. Thibau Nys (17) maakt voor het eerst in zijn nog prille carrière zijn opwachting tussen de wereldtop in een Belgische tv-cross. “Precies een eerste schooldag”, noemt hij het.

Morgen staat de eerste cross van het seizoen op het programma en vele ogen zullen daar op de jonge Thibau Nys gericht zijn. Als eerstejaars belofte gaat hij morgen immers voor het eerst in een Belgische tv-cross de strijd aan met Eli Iserbyt, Toon Aerts en Laurens Sweeck.

Verwacht geen mirakels: ik sprokkelde nog maar vier UCI-punten, wat concreet betekent dat ik helemaal achterin het veld van start moet. Thibau Nys

“De goesting is bijzonder groot”, vertelt Thibau. “Alsof het een eerste schooIdag is. Ik kijk er zo hard naar uit om eindelijk tegen de toppers te mogen crossen. Ik ben pas belofte, maar in de Ethias Crossen rijd ik samen met de eliterenners. Vandaar dat ik nu al de kans krijg om op dit niveau mee te doen. En nee, ik vind dat helemaal niet erg. Maar verwacht geen mirakels: ik sprokkelde nog maar vier UCI-punten, wat concreet betekent dat ik helemaal achterin het veld van start moet. Dat betekent ongetwijfeld een lange achtervolgingsrace. En de krachten die je in de beginfase verspeelt om snel te willen opschuiven, bekoop je ongetwijfeld in de finale.”

Nys junior is met andere woorden realistisch genoeg om te beseffen dat een rechtstreeks duel met Iserbyt en co nog niet aan de orde is. “Maar het is nu ook niet dat ik zonder ambitie van start ga. Stiekem hoop ik om - zeker op parcoursen die me goed liggen – zo snel mogelijk mee te doen voor de top tien. Maar het is maar de vraag of dat in Lokeren al kan lukken. Hoe dan ook zal ik mijn uiterste best doen om een mooi resultaat neer te zetten. Ik heb er in elk geval alles aan gedaan om conditioneel in orde te zijn.”

BEKIJK MORGEN DE EERSTE CROSS VAN HET SEIZOEN OM 16u LIVE OP VTM EN HLN.BE!