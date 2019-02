Thibau Nys houdt dubbel gevoel over aan WK-debuut: “Tevreden en ook niet” Bart Audoore in Denemarken

02 februari 2019

12u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Veldrijden “Ik had de goeie dag waarop ik gehoopt had, maar meer zat er niet in”, zei Thibau Nys (16) na zijn vierde plaatse op zijn allereerste WK. En toch was hij niet helemaal gelukkig. “Zonder die lekke band…”

Thibau Nys houdt dus een dubbel gevoel over aan zijn WK-debuut in het Deense Bogense. Neen, winnen zou hij nooit gedaan hebben. “Daarvoor was Ben Tulett te sterk”, bekende Nys. “Maar als ik niet plat rijd aan het einde van de eerste ronde had het podium erin gezeten.”

Nys junior moest door de lekke band de materiaalpost binnenrijden en van fiets wisselen waardoor hij heel wat plaatsen verloor. “Ik raakte achterin de kopgroep verzeild”, vertelde hij. “Het was een heel gedrum en ik kon niet opschuiven. Dat was cruciaal, want ik wist dat je op dit parcours niet uit de top drie, maximum top vijf mocht zakken. In de technische zone verloor ik heel wat seconden. Jammer, want normaal is dat een stuk dat me goed ligt.”

Ook mentaal was de lekke band geen goed nieuws. “Ik moet toegeven dat ik even de kluts kwijt was”, zei Nys. “Daardoor geraakte ik niet meteen in mijn ritme. Het was een beetje een tik, ja. Ik verloor er een paar procenten mentale kracht.”

Kleine ‘moteur’

Halfweg koers had Nys weer het goede gevoel te pakken en schoof hij langzaam op. “Maar ik wist dat ik nooit meer helemaal voorin zou geraken als ze vooraan geen fouten zouden maken. De kloof was te groot.”

En zo was een plaats net naast het podium het hoogst haalbare. Nys: “In de voorlaatste ronde ben ik versneld en hoopte ik alleen naar de vierde plaats te rijden, maar met mijn kleine ‘moteur’ alleen tegen die wind, dat ging niet. Ik heb Pim Ronhaar laten terugkomen, we zijn samen nog even doorgegaan en in de laatste ronde heb ik hem opnieuw achtergelaten op de technische strook.”