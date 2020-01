Thibau Nys grijpt door pech naast zeven op zeven in de Wereldbeker, Zwitser wint in Hoogerheide DMM

26 januari 2020

12u16

Bron: Belga 2 Veldrijden Geen zeven op zeven voor Thibau Nys in de Wereldbeker. Dario Lillo pakte bij de junioren de zege in de slotmanche van Hoogerheide. Nys is wel eindwinnaaar.

Het was de Zwitser Dario Lillo die de kopstart nam in Hoogerheide. Ook Thibau Nys, Ward Huybs en Emiel Verstrynge schoven vlotjes mee, grote verschillen werden nog niet meteen gemaakt in die eerste ronde. Nys en Lillo zouden net voor het ingaan van de tweede ronde even een gaatje slaan, maar de Nederlander Tibo del Gross dichtte het kloofje.

In de tweede ronde nam Nys junior het commando over, maar ook hij kon niet meteen het verschil maken. Het snelle parcours zorgde voor een hoog tempo, een gesloten wedstrijd en lange tijd bleef een groep van zeven, acht renners samen.

Uiteindelijk doken zes jongens doken de slotronde in: Lennert Belmans, Dario Lillo, Thibau Nys, Jan Zatloukal, Ward Huybs en Ugo Ananie. Door een valpartij schakelde Ananie zichzelf uit, wat later besloot Nys te versnellen net voor de balken.

Nys sprong, keek niet om, telde enkele meters voorsprong, maar ook hij kwam ten val en moest achtervolgen. Nys raakte nog net bij leiders Dario Lillo en Lennert Belmans, maar de finish was niet ver meer. De sprint werd ingezet, Lillo begon op kop en bleef voorop, Nys schoot uit z’n klikpedaal en moest vrede nemen met een derde plaats.

Geen zevende zege dus in de Wereldbeker. Nys won eerder dit seizoen in Bern, Tabor, Koksijde, Namen, Heusden-Zolder en Nommay en was al zeker van de eindzege in de Wereldbeker.

Val in de laatste ronde, uit het pedaal in de spurt en als donderwolk op het podium. 😂😂😂 @thibau_nys4 pic.twitter.com/pix9Oug5u0 Sven Nys(@ sven_nys) link