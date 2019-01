Thibau Nys gebrand op winst in zijn achtertuin en hij maakt het helemaal waar bij junioren



ODBS

01 januari 2019

14u21

Bron: Belga 0 Veldrijden Thibau Nys heeft in Baal de zege veroverd bij de junioren in de zesde van acht manches van de DVV Verzekeringen Trofee. Nys, zoon van plaatselijke held Sven Nys, haalde het van de Spanjaard Gonzalo Inguanzo Macho en Ward Huybs. Ryan Cortjens finishte als vierde voor de Nederlander Salvador Alvarado.

Ryan Cortjens zorgde voor de eerste noemenswaardige tempoversnelling. Cortjens kon, ondanks enkele verwoede pogingen, Gonzalo Inguanzo Macho en thuisrijder Thibau Nys niet van zich afschudden. Het tempo stokte even waardoor halfcross Ward Huybs ook voorin kon aansluiten. De vier leiders bleven evenwel niet samen tot aan de eindmeet. Nys posteerde zich op de koppositie en voerde de snelheid met een forse ruk op. Cortjens moest al snel inzien dat het beste eraf was en hij moest zijn metgezellen laten rijden, zodat nog slechts drie leiders de slotronde introkken. Nys bundelde opnieuw zijn krachten en slaagde er in volle finale in een kloof te slaan op de rest. Hij kon dan ook afgescheiden het zegegebaar maken in Baal. Voor Inguanzo Macho en Huybs.

🔂 Last lap!



Nog drie leiders: Nys, Gonzalo Inguanzo Macho en Huybs!#DVVTrofee #GPSvenNys pic.twitter.com/gPQM0R8KQW DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

“Winnen voor eigen volk is altijd iets speciaals”, reageerde Thibau Nys. “Ik had van deze cross niet echt een doel gemaakt. Het was Cortjens die fel aan de wedstrijd begon en ik nam over in de tweede ronde. Op bepaalde stroken begreep ik dat de rest het daar wat moeilijk had dus wachtte ik mijn moment af. De Spanjaard Gonzalo Inguanzo Macho beschouwde ik als mijn grootste concurrent. Het nieuwe jaar starten met een overwinning is altijd plezant. Ik hoop op het komende Belgische kampioenschap ook een mooi resultaat neer te zetten.”

Hoera! De eerste crossbeelden van het nieuwe jaar! We zien onder andere @zdenekstybar, @larsvanderhaar en @mathieuvdpoel zich losrijden. Om 15u beginnen ze eraan in de GP @sven_nys, de zesde manche van de DVV Verzekeringen Trofee! #GPSvenNys #DVVTrofee #Baal pic.twitter.com/EPHkcZ8bWM DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

Brit Turner houdt Lander Loockx bij beloften van zege

Bij de beloften ging Ben Turner in Baal met de zege aan de haal gegaan in de zesde van acht manches van de DVV Verzekeringen Trofee. De Brit bleef Lander Loockx en de Zwitser Loris Rouiller voor.

De Brit Thomas Mein eindigde op de vierde plaats en Niels Derveaux finishte zestien seconden achter winnaar Turner als vijfde. Derveaux blijft wel leider in het klassement van de DVV Verzekeringen Trofee en heeft nu 48 seconden voorsprong op Lander Loockx. Andreas Goeman is derde maar moet al 2:21 goedmaken.

Het waren Toon Vandebosch en Loockx die de beste start namen. In hun spoor volgden Turner en Rouiller. Ook Mathijs Wuyts en Derveaux slaagden erin voeling te vinden met de kopgroep zodat we zes leiders kregen. Over halfcross bleven de leiders elkaar bestoken. Met nog twee ronden te rijden achtte Loockx zijn kans gekomen. Op de Balenberg versnelde hij maar de rest kraakte niet.

Turner nam het voorbeeld van Loockx meteen over. De Brit kreeg al snel de steun van zijn teamgenoot bij Corendon-Circus, Loris Rouiller. Loockx repte zich tot bij het Brits-Zwitserse tweetal. Voor Turner ging het allemaal te traag. Bij een nieuwe demarrage slaagde de Brit erin voor afscheiding te zorgen. Achter hem volgden Loockx met Rouiller. Wat verderop hadden de ploegmakkers bij Tarteletto-Isorex-Superano Ham, Niels Derveaux met Thomas Mein, de handen in elkaar geslagen en posteerden zich op plaats vier en vijf. Turner mocht met een voorsprong van zowat tien seconden de slotronde intrekken en kwam niet meer in de problemen. Hij haalde het dan ook voor Lander Loockx en Loris Rouiller.