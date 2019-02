Thibau Nys boekt in Leuven tiende zege van het seizoen, Betsema op en over Loes Sels bij vrouwen ODBS

23 februari 2019

13u46

Bron: Belga 0 Veldrijden Junior Thibau Nys heeft tijdens de Soudal Classic in Leuven zijn tiende overwinning van dit veldritseizoen geboekt. Bij de nieuwelingen was de Nederlander Lucas Janssen de beste.

Nummer 10 van het seizoen voor @thibau_nys4.

Proficiat Thibau!#SoudalClassics pic.twitter.com/GO5QmpclsX Soudal Classics(@ SoudalClassics) link

Onder meer Belgisch kampioen Ryan Cortjens kwam aan de start van de juniorencross in Leuven, maar halverwege de wedstrijd heette de leider Ward Huybs. Achter de eerstejaarsjunior kon zijn club- en leeftijdsgenoot Thibau Nys zich in het wiel nestelen van Wout Vervoort. In de laatste ronde ging Nys nog op en over Huybs, die zo als tweede finishte. Vervoort werd derde.

Lucas Janssen bij nieuwelingen

Bij de nieuwelingen leidde de Nederlander Lucas Janssen vanaf ronde 1. Ook voor hem was het één dag voor het einde van het veldritseizoen de tiende overwinning. Belgisch kampioen bij de eerstejaarsnieuwelingen Aaron Dockx werd tweede, Mauro Delmé derde.

Betsema op en over Sels naar zege 14

De Nederlandse Denise Betsema (Marlux-Bingoal) van haar kant heeft haar veertiende zege van het seizoen geboekt in Leuven. Ze ging op en over Loes Sels, die tweede werd. Annemarie Worst eindigde als derde.

Betsema troeft iedereen af en zet haar teller op 14 in #Leuven #SoudalClassics pic.twitter.com/TR27GPkfH5 Soudal Classics(@ SoudalClassics) link

Grote afwezige in Leuven was wereldkampioene Sanne Cant, deze week het slachtoffer van een buikgriep. Toch stonden er nog heel wat grote namen aan de start. Ellen Van Loy nam de kopstart, maar werd aan de leiding al snel afgelost door Europees kampioene Worst. Favoriete Betsema startte slecht: zij dook pas als twaalfde het veld in.

Terwijl Worst een klein gaatje sloeg op eerste achtervolgsters Van Loy en Sels, remonteerde Betsema snel volk. Bij het ingaan van de derde van zes ronden kwamen er zo vier rensters aan de leiding: Worst, Van Loy, Sels en Betsema. In de ronde die volgde, gingen alle concurrentes van Sels in de kopgroep in de fout en kon de renster van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice een klein gaatje slaan.

Maar Betsema ging op en over de Belgische koploopster en trok met een voorsprong van zestien seconden de slotronde in. En daarin ging ze niet meer in de fout. Achter de rug van Betsema, Sels en Worst finishte Van Loy op plaats vier als tweede Belgische. In de sprint voor plek vijf beet Laura Verdonschot in het zand tegen Yara Kastelijn.