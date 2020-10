Thibau Nys balt de vuist na vijfde plek in Ethias Cross Kruibeke en valt in de armen van zijn vriendin: “Dit is een revanche” Redactie

03 oktober 2020

18u45 12 Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Veldrijden Thibau Nys reed pas z'n tweede cross bij de profs. Thibau Nys reed pas z'n tweede cross bij de profs. Na een tegenvallende Rapencross in Lokeren, kon de 17-jarige vandaag wel zijn stempel drukken. Met een vijfde plaats als resultaat. “Dit is een revanche voor vorige week”, sprak Nys zichtbaar tevreden. Na de wedstrijd viel de renner in de handen van vriendin Melanie.

“Ik heb mijn kracht teruggevonden, die ontbrak vorige week. Ik ben ontzettend content, het was top. Ik had het geluk dat ik steeds in een groepje zat waar ik het perfecte tempo te pakken had. Dan was het kwestie van een eigen tempo te vinden en zelf koers te maken. Ik heb het perfect aangepakt, ik ben ontzettend blij.”

Doet dit Nys dromen van meer? “Misschien niet dromen van meer, maar ik wil eerder constant worden en regelmatig top tien rijden. Niet elke week en niet op elke omloop, maar mezelf gewoon af en toe laten zien.”

Nys was vooraf geen grote fan van het parcours, maar kwam toch goed uit de verf. “Het was veel technischer dan ik dacht. Het parcours was vrij hard veranderd ten opzichte van de verkenning en ik heb nog redelijk veel goedmaken met mijn techniek.”

Lees ook:

Toon Aerts soleert naar zege in Ethias Cross in Kruibeke, Thibau Nys knap vijfde