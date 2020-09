Thibau Nys (18e) had last van rugpijn: “Echt tevreden ben ik niet” Redactie

26 september 2020

20u40

Bron: Belga 0 Veldrijden Thibau Nys kreeg behoorlijk wat aandacht in Lokeren. De Rapencross werd voor Nys zijn eerste veldrit tegen prof. Hij finishte als achttiende. Zeker niet slecht, omdat Nys helemaal achterin het pak moest starten omdat hij nog niet veel UCI-punten sprokkelde.

"Ik heb er wel van genoten van die eerste cross in de hoogste categorie", vertelde de 17-jarige Nys. "Het was een technische omloop en de weersomstandigheden zorgden ervoor dat er slijk lag en het vrij zwaar werd. Echt tevreden over mijn prestatie ben ik wel niet. De start verliep goed, maar ik kreeg gaandeweg last aan de rug. Die laat ik morgen wel eens onder handen nemen door de kinesist. Misschien ligt daar de oorzaak dat er vandaag niet veel meer in zat. Mijn volgende crossen worden de Polderscross van Kruibeke en de Superprestigecross van Gieten.”