Terwijl Mathieu van der Poel weer heerst, presteert Wout van Aert (7de) ook in Waterloo ondermaats

Wat is er aan de hand met wereldkampioen Wout van Aert? Het is in veldritmiddens dé vraag van de maand september. Ook gisteravond was onze landgenoot niet in zijn normale doen. Wat een contrast met zijn grote concurrent Mathieu van der Poel, die al drie weken zijn absolute topvorm te pakken heeft.

Mathieu van der Poel vertrok in Waterloo net zoals hij dat een week eerder in Iowa deed: als een raket. Na amper drie bochten had de Nederlandse kampioen al een voorsprong van twintig meter op het lange lint. Omkijken deed Van der Poel niet. Na amper een kwart wedstrijd was zijn bonus al opgelopen tot een halve minuut. Pas dan haalde hij de voet een beetje van het gashendel.



Voor Van Aert begon deze tweede wereldbekermanche van het seizoen net als in Iowa in mineur. Na een slechte start en kettingproblemen werd de wereldkampioen naar de 22ste plaats teruggewezen. Het siert de Lillenaar dat hij is blijven knokken. Maar dat ging stukken moeizamer dan we de voorbije seizoenen van Van Aert gewoon waren. Plekje per plekje wroette hij zich nog naar een zevende plaats, met dank aan een al bij al sterk laatste wedstrijdkwart. Maar veel koopt hij daar niet mee.

Voorin genoot Van der Poel ondertussen van zijn triomf, met af en toe wat zin voor een folietje. Hij pakte met sprekend gemak zijn vierde van het seizoen. Wel spannend: bijna een minuut achter Van der Poel streden ze met z'n vieren voor de overige podiumplaatsen: Tim Merlier, Daan Soete, Michael Vanthourenhout en de Nederlander Corne van Kessel. Van Kessel en Soete werden tweede en derde.



Conclusie na de trip naar Amerika: Van der Poel steekt er met kop en schouders bovenuit, terwijl het bij zijn grote uitdager Van Aert voorlopig voor geen meter loopt. Van Aerts coach Marc Lamberts vertelde ons vorige week al dat er bij zijn terugkeer enkele tests op de agenda staan. Afwachten of de uitslagen daarvan wat duidelijkheid brengen.

