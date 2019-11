Terugkeer door de grote poort voor Van der Poel, Sweeck is verdienstelijke tweede in Ruddervoorde DMM

03 november 2019

16u04 0 Veldrijden Een terugkeer door de grote poort voor Mathieu van der Poel. De wereldkampioen won bij zijn comeback in het veld meteen de Superprestige in Ruddervoorde. Laurens Sweeck kon het langst aanklampen. Toon Aerts werd derde.

Vergeet Gavere of de Koppenberg. In de weilanden van landbouwersfamilie Pyfferoen in Ruddervoorde werd een nieuwe maatstaf bovengehaald in de cross. Met de terugkeer van Mathieu van der Poel zou duidelijk worden wat de waardeverhoudingen nu écht waren in veldritland. Hielden de zeven overwinningen van Iserbyt in de eerste seizoenshelft stand tegen het talent van de wereldkampioen?

Dat was de vraag. De kleine West-Vlaming nam alvast de kopstart, zij aan zij met de Nederlander. Iserbyt keek niet om en ging voortvarend te werk in de openingsronden. Van der Poel liet zich voelen door af en toe over te nemen en tegen te prikken. Het langverwachte duel leek in de maak. Al was de rest met onder meer Aerts, Sweeck, Pidcock en Vanthourenhout nooit ver weg.

Het was zo dat Sweeck op een tussenstuk voor een verrassingsaanval kon zorgen. Onze landgenoot ging voorbij kopman Iserbyt en de wereldkampioen alleen op zoek naar geluk. Van der Poel gaf geen krimp, Iserbyt wel. Het lichtgewicht uit Bavikhove bleef spreekwoordelijk plakken in de zware kleigrond van Ruddervoorde. De grote motoren maakten de dienst uit. Sweeck kon verrassend aanklampen bij Van der Poel.

Tot ook hij net voorbij half cross ten onder ging aan het versmachtende tempo van Van der Poel. De Nederlander zette egale rondetijden neer, terwijl de rest geen constante rondetijden kon realiseren. 7 seconden achterstand werden er veertien voor Sweeck. Het broodje van de wereldkampioen was gebakken.

Ook de andere posities lagen in een definitieve plooi. Sweeck bekroonde zijn knappe cross met een tweede plaats, terwijl Aerts naar plaats drie reed. Belgisch kampioen op de weg Tim Merlier werd knap vierde. Iserbyt - die niet z’n beste cross reed - en Pidcock eindigden als respectievelijk vijfde en zesde.

Voor Van der Poel was het zijn vierde overwinning in Ruddervoorde. De voorbije drie jaar was hij er ook al de best. Voor wie er nog over mocht twijfelen: de wereldkampioen veldrijden is back. With a bang.