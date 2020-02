Teleurstelling groot bij organisator Merksplas: “Deze cross kostte 350.000 euro en onze vips hebben niet eens iets kunnen eten” MXG/ODBS

09 februari 2020

17u15

Bron: VTM NIEUWS 4

Marc Van Gestel, voorzitter van lokale organisatie van de cross in Merksplas, is teleurgesteld nadat de Superprestigemanche werd afgelast. Hij stelt dat het 350.000 euro kostte om de wedstrijd te organiseren en dat het nog maar de vraag is hoeveel ze daarvan zullen recupereren, ondanks een -gelukkig- gedeeltelijk afgesloten annulatieverzekering. “Wij zijn geen organisatie als Flanders Classics (organisator van de Superprestige) of Golazo hé, met alle respect voor die mensen natuurlijk”, aldus Van Gestel bij VTM NIEUWS. “Wij zijn gewoon een hoop vrienden die het voor de passie doen.”

Van Gestel: “De vips hebben niet eens iets kunnen eten”

Van Gestel kan het vooral niet vinden in de manier waarop de beslissing werd genomen. Terwijl de eerstenieuwjaarsnieuwelingen zonder problemen al anderhalve ronde hadden afgewerkt, viel het verdict. Volgens Van Gestel vanuit een ‘ivoren toren’. “Natuurlijk heb ik er geen probleem mee dat de veiligheid garandeert, maar we zitten hier met een vip-gebeuren van 2.500 mensen die nog niet eens een klein hapje kunnen eten. Terwijl ze soms van de andere kant van België komen en zij het zijn die het mogelijk maken dat wij jaarlijks zo’n mooi evenement kunnen inrichten.”

Burgemeester: “Unanieme beslissing”

Frank Wilrycx, burgemeester van Merksplas, betreurt de afgelasting maar vindt het een allesbehalve onbezonnen beslissing. Al maakt ook hij zich sterk dat er 21 november wel een cross kan plaatsvinden op dezelfde locatie in een nieuwe jaargang van de Superprestige. “We hebben gewacht tot de laatste vergadering om 9u30 in de hoop dat de windkracht nog zou afnemen, maar dat was niet het geval. Nadien is met de veiligheidsdiensten unaniem en met ANB (Agentschap voor Natuur en Bos, nvdr) en met de Belgische wielerbond beslist om het niet te laten doorgaan”, aldus Wilrycx, die als gemeente mee zijn schouders wil zetten onder een benefiet ter compensatie voor de lokale organisatie.