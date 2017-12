Telenet-Fidea viert feest in afwezigheid van de toppers: Van Kessel wint na fameuze inhaalrace DMM

16u00 0 BELGA Veldrijden Geel-zwart boven in Hasselt. In afwezigheid van wereldkampioen Wout van Aert en Mathieu van der Poel heeft de formatie van ploegmanager Sven Nys zijn slag thuisgehaald. Corné van Kessel won voor ploegmakker Toon Aerts. David van der Poel werd derde.

Geen absolute toppers aan de start in Hasselt vandaag. Van Aert, Van der Poel, Van der Haar, Sweeck en Vanthourenhout zochten deze week allemaal de Zuiderse zon op voor een tussentijdse stage. In afwezigheid van de groten startte Toon Aerts dan maar als torenhoge topfavoriet.

Ook ploegmakker Corné van Kessel was klaar om zijn kunnen te tonen. De Nederlander nam de kopstart, maar belandde in al zijn enthousiasme na de eerste bocht in het decor. Wedstrijd voorbij, zou een mens dan gaan denken.

Terwijl Dieter Vanthourenhout de eerste ronde voor zijn rekening nam, ontstond gaandeweg een kopgroep rond Toon Aerts, Tom Meeusen, Tim Merlier en David van der Poel. Niemand kon of wou doortrekken. Merlier en Aerts probeerden het allebei, maar zonder succes.

Inhaalrace Van Kessel levert zege op

Ondertussen groeide Van Kessel stilaan uit tot de man van de wedstrijd. De onfortuinlijke Nederlander profiteerde van het getalm voorin om een fameuze inhaalrace op poten te zetten. Na driekwart wedstrijd verscheen Telenet-Fidea zo met twee renners voorin.

Aerts en Van Kessel waren overduidelijk de beteren en de twee trokken er in een spannende finale snel vandoor. Na een spannende laatste ronde kon Van Kessel in extremis als leider de laatste rechte lijn in trekken. De Nederlander zou het uiteindelijk niet meer afgeven en zo zijn eerste cross van het seizoen winnen.

Van allerlaatste in het veld naar eerste aan de meet, getekend Corné van Kessel.

Van Kessel: "Ik ben heel blij met deze overwinning, zeker nadat ik als laatste het veld in trok"

"Ik weet dat Toon een sterke sprint heeft. Ik kon hem aan het slot nog net voorbij komen en dat heeft het uiteindelijk gedaan. Ik wist dat hij niet zou afgeven, dus helemaal zeker was ik pas op de meet. Ik wist dat ik net voor de laatste rechte lijn moest komen. Ik ben uiteraard blij met deze overwinning. Toon en ik rijden in de zomer en de winter samen. Het was leuk om met twee onder elkaar te strijden voor de zege."

Aerts: "Wist vrij snel dat wij de twee sterkste renners waren"

"Het was duidelijk dat wij de twee sterksten van het pak waren. In de finale wist ik meteen dat we zouden wegrijden. Dan is het altijd een beetje dubbel om samen op pad te zijn, maar we hebben het mooi opgelost door er allebei vol voor te gaan. Ik kon Corné nog passeren langs de balkjes. Helaas waren het de laatste procentjes die beslisten over de wedstrijd en op dat moment was Corné gewoon net iets beter."

Veldrijden Loes Sels heeft in Hasselt voor het eerst in tien jaar de zege gepakt. De renster van Crelan-Charles haalde de furieus gestarte Ellen Van Loy bij en reed daarna solo naar de finish. Van Loy werd tweede, Alvarado maakte het podium compleet.

In de eerste ronde sloeg Van Loy meteen een kleine kloof op de rest van het peloton. Een langgerekte solo richting de zege zat er echter niet in. Een ronde later kreeg de renster van Telenet-Fidea het gezelschap van Loes Sels.

Een ronde later keerde Sels bij de passage door de zandbak de rollen om en zette ze Van Loy op een kleine achterstand. Stelselmatig vergrootte ze die voorsprong en reed ze alleen naar de overwinning. Van Loy bleef een hele cross hangen op een tiental seconden en moest uiteindelijk tevreden zijn met de tweede plek. Celien del Carmen Alvarado won het duel van Karen Verhestraeten voor de laatste podiumplek.

Voor Loes Sels is de overwinning in Hasselt haar eerste zege in een A-cross in liefst tien jaar. Haar vorige zege dateert van het Belgische kampioenschap van 2008 in Hofstade. Wereld- en Europees kampioene Sanne Cant gaf forfait voor de cross in Hasselt. Ook Katherine Compton, Anne-Marie Worst en Maud Kaptheijns waren afwezig.

Jarno Bellens soleert naar zege bij junioren, Thibau Nys wint prangertje bij nieuwelingen

Jarno Bellens heeft de GP van Hasselt bij de junioren op zijn naam geschreven. De renner uit Heist-op-den-Berg reed in de slotronde weg van Ryan Cortjens en won solo. Maxim Dewulf mocht als derde ook mee op het podium.

Een kopgroep van vier renners met Jarno Bellens, Ryan Cortjens, Maxim De Wulf en Arno Van den Broeck reed halverwege de wedstrijd weg. Een lekke band bij Van den Broeck reduceerde het viertal tot een trio. Later moest ook De Wulf voorin de rol lossen. In de slotronde liet Bellens Cortjens achter en begon aan een solo die reikte tot aan de finish.

"Ik probeerde altijd als eerste in de bochten te duiken", zegt winnaar Bellens na afloop. "Vlak na de steile helling riep mijn moeder dat ik een gaatje had. Van dan af heb ik zo snel mogelijk gereden tot aan de finish."

Bij de nieuwelingen pakte Thibau Nys zijn elfde zege van dit seizoen. Na een prangende spurt en een finishfoto haalde de renner van AA-Drink het nipt voor Lennert Belmans. Zeventien seconden later kwam Steijn Willemsen als derde over de finish.

