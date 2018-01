Te veel crossen en te veel diversiteit: een kat vindt er haar jongen niet in terug Nico Dick en Dries Mombert

08u32

Bron: Eigen berichtgeving 2 BELGA Veldrijden Het veldrijden beschikt over een geweldig tv-format. Vermakelijke topsport, gebald in één uurtje. Kort en krachtig. Maar aan het businessmodel schort wat. De herkenbaarheid is er niet meer. Wegens een te groot aanbod van crossen, te veel diversiteit en... te weinig toppers.

De Superprestige is met voorsprong het oudste regelmatigheidscriterium. Eind de jaren tachtig, begin jaren negentig maakten ook de GvA-Trofee (vandaag de DVV Trofee) en de Wereldbeker hun opwachting. Het zijn nog steeds de enige drie klassementen, maar ondertussen rezen met de Soudal Classics en de Brico Crossen nog twee overkoepelende projecten uit de grond. Dat maakt dat er - inclusief de kampioenschappen - bijna veertig wedstrijden van 'belang' zijn, want allemaal rechtstreeks te volgen op uw scherm. Jurgen Mettepenningen (teammanager Marlux-Bingoal) bijvoorbeeld rekent op het einde van het seizoen zijn renners af op het aantal behaalde podiumplaatsen in tv-crossen.

Een groot deel daarvan wordt gecoverd door Telenet en Proximus, een ander deel door Sporza en sinds vorige winter ook een deel op VTM. Een te groot aanbod, zo blijkt. En dat met maar twee toppers en een handvol subtoppers. De toeschouwersaantallen op de wedstrijden zakken zienderogen. Het zorgt er voor dat een aantal organisatoren het water aan de lippen staat. Overleven wel vlotjes: de échte klassiekers (zoals onder meer de Koppenbergcross, Zonhoven, Koksijde en de eindejaarscrossen als Loenhout en Diegem) en de crossen die een grote schare vips mogen verwelkomen. Ruddervoorde bijvoorbeeld, waar 2.000 vips de organisatoren net dat tikje meer inkomsten bezorgen. De Superprestigemanches, die met Telenet over een lucratieve hoofdsponsor beschikken, hoor je ook niet klagen. Anderen - zeker de losse crossen - houden maar net hun hoofd boven water of maken verlies. Eerder dit seizoen kwam het probleem van de startgelden al uitgebreid ter sprake in de media. Maar die blijken maar een druppel op een hete plaat.

BELGA

Kleinere achterban Wout en Mathieu

UCI-coördinator Peter Van den Abeele wijst eerder naar het verdwijnen van Sven Nys en enkele andere toppers (Albert, Wellens, ...) uit de veldritsport. "Toen ik het twee jaar geleden aanhaalde, werd ik net niet uitgelachen. Maar ik krijg gelijk. Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn absolute toppers, maar ze hebben tot op vandaag niet de tijd gekregen een achterban op te bouwen zoals Nys gedurende al die jaren."

Feit is: de kalender zal worden hervormd. Al wordt dat geen gemakkelijke taak. Er zal immers niet alleen gelobbyd worden richting een drastische hertekening, er zal ook gelobbyd worden door organisatoren die helemaal niets veranderd willen zien. En als er een 'Super League' komt, wie mag er wel of niet in? Er zullen de komende maanden moeilijke knopen moeten doorgehakt worden. De UCI is aan zet...

Zó versnipperd is het crosslandschap

En of het veldritlandschap verdeeld is. Kijken we enkel naar ons land, dan zien we in België alleen al zo'n 35 crossen. Van al die wedstrijden behoort de helft tot een regelmatigheidscriterium (Wereldbeker, DVV Trofee of Superprestige), terwijl er 12 zich groeperen om met gebundelde krachten te overleven in de Brico Cross of Soudal Classics. Finaal zijn er ook 6 'losse' veldritten die zelf hun boontjes moeten doppen. Met de kampioenschappen werd, aangezien die elk jaar van plek wisselen, geen rekening gehouden.

Photonews

Telenet UCI Wereldbeker

9 crossen: Iowa, Waterloo, Koksijde, Bogense, Zeven, Namen, Zolder, Nommay en Hoogerheide (varieert per seizoen)

• Sinds 1993

• Klassement met punten

• Aantal starters: 50-tal

• Op tv: Telenet Play Sports

• Prijzengeld: 39.500 euro (mannen) en 10.400 euro (vrouwen)

• Bonus voor eindzege: 30.000 euro (mannen), 23.500 euro (vrouwen)

DVV-trofee (voormalige GVA-trofee, BPost Bank-trofee)

8 crossen: Ronse, Koppenberg, Hamme, Essen, Antwerpen, Loenhout, Baal en Lille

• Sinds 1988

• Klassement op basis van tijd

• Aantal starters: 30-tal

• Op tv: Sporza

• Prijzengeld: 96.400 euro (mannen) en 30.000 (vrouwen)

Telenet Superprestige

8 crossen: Gieten, Zonhoven, Boom, Ruddervoorde, Gavere, Diegem, Hoogstraten en Middelkerke

• Sinds 1983

• Klassement met punten

• Aantal starters: 40-tal

• Op tv: Telenet Play Sports

• Prijzengeld: 85.000 euro (mannen) en 15.000 euro (vrouwen)

Photonews

Brico Cross

6 crossen: Eeklo, Meulebeke, Kruibeke, Bredene, Maldegem, Hulst

• Sinds 2016

• Geen regelmatigheidscriterium

• Aantal starters: 40-tal

• Op tv: VTM

• Prijzengeld: verschillend per cross

Soudal Classics

6 crossen: Neerpelt, Niel, Hasselt, Sint-Niklaas, Leuven en Waregem

• Sinds 2012

• Geen regelmatigheidscriterium

• Aantal starters: 25 à 30

• Op tv: Telenet Play Sports

• Prijzengeld: verschillend per cross

En nog 5 losse crossen in België

Zilvermeercross Mol

Druivencross Overijse

Cyclocross Otegem

Kasteelcross Zonnebeke

Sluitingsprijs Oostmalle

Photonews