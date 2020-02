Sweeck wou in slotcross iets terugdoen voor ploegmaat Vanthourenhout: "Het heeft niet mogen zijn" Redactie

23 februari 2020

16u49

Bron: Belga 0 Veldrijden Met een snedige demarrage in de slotronde legde Laurens Sweeck de basis voor zijn overwinning zondag in Oostmalle. Het werd zijn zesde zege van het seizoen. Bovendien werd de Belgische kampioen ook nog eindwinnaar van de Superprestige. Toch kende Sweeck in Oostmalle ook zijn portie tegenslag. Zeker bij de start. En hij sakkerde achteraf omdat hij ploegmakker Michael Vanthourenhout niet aan de zege had kunnen helpen.

"Ik schoot uit mijn pedaal bij de start", stak Sweeck na de cross van wal. "Ik kon me nog redelijk handhaven qua posities, maar zat helemaal ingesloten waardoor ik toch wegzakte. Het was van dan af spurten om weer naar voor te geraken. Gelukkig ging het vooraan niet echt snel en kon ik weer mijn plaatsje opeisen. Ik mocht niet twijfelen en ben dan met Michael Vanthourenhout in het wiel naar Toon Aerts gereden."

De voorsprong van Toon Aerts bedroeg op een gegeven moment zowat een halve minuut. "Het werd dan tijd om iets te ondernemen", ging Sweeck verder. "Veel meer voorsprong mocht Aerts niet meer krijgen. Het was jammer dat ik Michael Vanthourenhout vandaag niet aan de zege heb kunnen helpen. Eigenlijk reden we met die optiek al enkele crossen rond, maar het heeft weer niet mogen zijn. Gisteren in Leuven sloeg het helemaal tegen want toen waren Eli Iserbyt en ikzelf al na de eerste bocht uitgeteld. En vandaag ging het opnieuw niet. Jammer, maar we houden het in gedachte voor volgend seizoen.”